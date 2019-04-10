В Башкирии объявили о старте конкурса «Трезвое село»

Задачи конкурса – повышение эффективности системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, пропаганда трезвого образа жизни, привлечение населения поселений к участию в жизни поселения; создание условия для сотрудничества органов местного самоуправления поселений с населением по решению проблем поселения; выявление и поощрение сел, где ведется активная работа по профилактике алкоголизма и других негативных явлений; восстановление трезвости в личной, семейной и общественной жизни народов Республики Башкортостан; принятие законов, обеспечивающих восстановление трезвости в России.