В Башкирии объявили о старте конкурса «Трезвое село»

Республиканский конкурс «Трезвое село-2019» проводится среди сельских поселений муниципальных районов Республики Башкортостан.







Как отметил руководитель Всемирного курултая башкир, предполагается привлечь чиновников, журналистов, звезд, личным примером пропагандирующих трезвый образ жизни. Также необходимо вести пропаганду через средства массовой информации. К решению проблемы подключатся не только общественники, но и органы местной и государственной власти с тем, чтобы затем были приняты необходимые законодательные акты или иные необходимые документы. В течение года будет вестись просветительская деятельность, направленная на прекращение и законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления алкоголя и табака; оказана практическая помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной и иной наркотической зависимости, а также от ложных представлений о допустимости употребления алкоголя, табака и других наркотиков; организованы курсы, конференции, форумы по проблемам оздоровления; налажена связь с государственными и другими организациями, занимающимися аналогичной деятельностью.







Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит среди районов с 10 апреля до 31 августа 2019 года. В нем могут участвовать все села и сельские поселения. На второй, республиканский этап, выходят победители муниципальных районов. Окончательные итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2019 года. Победители получат дипломы Правительства Республики Башкортостан и денежное вознаграждение (целевое):



— первое место — 500 тысяч рублей;



— второе место — 250 тысяч рублей;



— третье место — 150 тысяч рублей.







Денежное вознаграждение по решению Оргкомитета используется для развития сельского поселения. 10 населенных пунктов, попавших в финал конкурса, также получат материальную помощь в размере 30 тысяч рублей каждому. Кроме этого, оргкомитет определит 20 активистов второго этапа конкурса из числа глав администраций районов, глав сельских поселений, директоров школ и других пропагандистов трезвого образа жизни (активисты, учителя, журналисты, пенсионеры, работники культуры и спорта), которым присудят дипломы Правительства Республики Башкортостан и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей каждому.







Подать заявку на участие можно до 12 мая 2019 года включительно по адресу: Подать заявку на участие можно до 12 мая 2019 года включительно по адресу: [email protected] . Ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте Всемирного курултая башкир.







Организаторами конкурса совместно со Всемирным курултаем башкир выступают Администрация Главы Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов, министерства семьи и труда, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта, Агентство по печати и СМИ.



