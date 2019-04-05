В Башкирии придумали символику республиканских субботников
В Башкирии утверждена символика республиканских субботников «Зеленая Башкирия». Субботники будут проводиться под единым слоганом «Сделаем вместе республику чище!». Общереспубликанские субботники в Башкирии запланированы на 6 и 27 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.
Добавим, что власти региона могут устанавливать дополнительные дни проведения субботников на вверенной им территории. Так, в башкирской столице субботники запланированы на 13 и 20 апреля.
В республиканских субботниках принимают участие все населенные пункты, вне зависимости от решений на местах.
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