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Общество
5 Апреля 2019, 16:23

В Башкирии придумали символику республиканских субботников

В Башкирии утверждена символика республиканских субботников «Зеленая Башкирия». Субботники будут проводиться под единым слоганом «Сделаем вместе республику чище!». Общереспубликанские субботники в Башкирии запланированы на 6 и 27 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

Добавим, что власти региона могут устанавливать дополнительные дни проведения субботников на вверенной им территории. Так, в башкирской столице субботники запланированы на 13 и 20 апреля.


В республиканских субботниках принимают участие все населенные пункты, вне зависимости от решений на местах.


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