В России отменили бумажные СНИЛС: на смену им пришли электронные

Сейчас всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета. По нему можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные, сообщает сайт Newsbash.ru.
Справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России.
Как подчеркнули в ПФР, изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении.
Источник: https://newsbash.ru/society/zakon/10340-v-rossii-otmenili-bumazhnye-snils-na-smenu-im-prishli-jelektronnye.html