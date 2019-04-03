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Общество
3 Апреля 2019, 12:56

В России отменили бумажные СНИЛС: на смену им пришли электронные

Бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заменили на электронные аналоги, сообщают «Известия».

Сейчас всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета. По нему можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные, сообщает сайт Newsbash.ru.
Справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России.
Как подчеркнули в ПФР, изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении.
Источник: https://newsbash.ru/society/zakon/10340-v-rossii-otmenili-bumazhnye-snils-na-smenu-im-prishli-jelektronnye.html
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