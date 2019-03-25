В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»

В акции смогут принять участие все жители республики, на время акции будут организованы пункты бесплатного питания, выступления творческих коллективов, сообщает сайт Newsbash.ru. Кроме того, жители республики смогут принять участие в фотоконкурсе в социальных сетях «Зеленая Башкирия» – для этого нужно будет выложить фото с акции в социальных сетях, сообщил в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ и.о. министра ЖКХ РБ Михаил Киреев.



– Эта акция – не просто посадить и озеленить, а сформировать причастность жителей к благоустройству нашей республики. Еще нужно выполнять качественную работу: 90% всего, что мы сажаем, погибает – это просто имитация деятельности. Посадите поменьше, но качественнее. В больших городах посадкой деревьев пусть займутся профессионалы – когда я еду по проспекту Салавата Юлаева, там высажены деревья, которые не могут там расти, – добавил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.