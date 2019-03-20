В Мишкинской центральной районной библиотеке прошел молодежный форум

В работе форума активное участие приняли глава администрации муниципального района Мишкинский район Р. Мусин, заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, ведущий инспектор отдела ГКУ Северный межрайонный центр занятости населения по Мишкинскому району Т. Апакетова, инспектор ГКУ Северный Межрайонный ЦЗН по Мишкинскому району Л. Легостаева, директор ЦБС Т. Кондогина, руководитель ассоциации молодых депутатов, глава СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев, председатель молодежного совета при Совете МР Р. Плотников, председатель союза мусульманок Башкортостана Р. Халикова, оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Мишкинскому району, младший лейтенант полиции Е. Исакаев, кураторы волонтерского движения деревень Сосновка и Ирсаево В. Янгуатова и Л. Саляева. Также были приглашены самые активные обучающиеся образовательных учреждений района, студенты агропромышленного колледжа, рабочая молодежь, молодые депутаты.







— Такие площадки нужны для поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и знаний, — сказал в своем выступлении глава муниципалитета Р. Мусин. Он также подробно остановился на достижениях района, совета молодежи, направлениях его работы.







По итогам проведения Года волонтера за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики Республики Башкортостан и высокое профессиональное мастерство были награждены:







Почетной грамотой Министерства молодежной политики и спорта РБ главный специалист отдела молодежи О. Биктубаева, куратор волонтерского движения деревни Сосновка В. Янгуатова; Благодарственным письмом ММПиС РБ заместитель директора лицей № 1 с. Мишкино Г. Алексеева, куратор волонтеров с. Камеево Е. Шамиданова, куратор волонтеров д. Староарзаматово С. Муллашаева.







Главной дискуссионной площадкой форума стал «Диалог на равных» с главой района Рустамом Мусиным. Молодёжь района, напрямую общаясь с главой муниципалитета, задавала волнующие вопросы и предлагала идеи по их решению.







В пленарной части мероприятия слово было предоставлено ведущему инспектору отдела ГКУ Северный межрайонный центр занятости населения по Мишкинскому району Т. Апакетовой. Темой ее выступления была «Выбирая профессию — выбираем образ жизни».







После окончания школы и получения образования молодые люди всегда стоят на пороге выбора — куда пойти учиться и правильно ли я сделал, выбирая эту профессию. К сожалению, сегодня рынок труда не насыщен теми специальностями, которые им нужны. Какова же обстановка на рынке труда, что делать студенту, который не может трудоустроиться, как правильно выбрать профессию и рассказала собравшимся в зале Татьяна Вячеславовна.







«Легальные трудовые отношения. Трудовой договор» — такова была тема выступления инспектора ГКУ Северный Межрайонный ЦЗН по Мишкинскому району Л. Легостаевой. Ляля Низамовна объяснила, чем отличается «белая» зарплата от «черной», и чем это обернется, когда человек дойдет до пенсионного возраста.







Как подростку не сбиться с истинного пути, как выбрать правильную дорогу в жизни рассказала педагог-мугаллима мечети «Ихлас» города Уфы Р. Халикова.







О результатах Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сидящей в зале молодежи рассказал младший лейтенант полиции Е. Исакаев.







В практической части форума работали тематические площадки, где ребята создавали свои проекты и защищали их. Первая команда выбрала тему организации летнего отдыха детей в районе, а если быть точнее, как обустроить парк отдыха и развлечений в райцентре, для полноценного времяпровождения детворы и гостей района. Вторая группа подняла тему экологии и здоровья в районе. Третьим очень хотелось бы, чтобы в райцентре вновь был построен кинотеатр, где были бы игральные автоматы, кафе, куда мишкинцы могли бы ходить семьями.







В завершение вечера перед молодежью выступила заместитель главы администрации района Л. Александрова. Самым активным волонтерам и добровольцам были вручены почетные грамоты и волонтерские книжки. Все участники мероприятия получили сертификаты участников молодежного форума.

