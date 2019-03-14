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Общество
14 Марта 2019, 13:08

В Башкирии общая площадь незаконных свалок превышает 2,3 тысячи га

Минэкологии Башкирии подсчитало количество мест в регионе, где нелегально складируется мусор. На 1 января 2019 года на территории республики зарегистрировано 2932 несанкционированные свалки, общая площадь которых составляет 2301 га, заявил замминистра экологии Нияз Фазылов.

Основным методом ликвидации несанкционированных свалок площадью до 3 га является так называемое укрупнение — вывоз отходов на более крупные свалки. В последующем на укрупненные свалки должны быть разработаны проекты рекультивации. Это совместная работа по ликвидации накопленного ущерба как органов власти, так и местных администраций.
Ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципальных образований поручено главам администраций районов и городов до 23 декабря 2019 года. Сформированы «дорожные карты» по их ликвидации.
Как сообщало ранее агенство, по данным на октябрь прошлого года в Башкирии насчитывалось 2810 незаконных свалок. В общем рейтинге регионов России республика является аутсайдером по эффективности ликвидации стихийных полигонов — она занимает 68 место.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1284596-v-bashkirii-obshchaya-ploshchad-nezakonnykh-svalok-prevyshaet-2-3-tysyachi-ga/
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