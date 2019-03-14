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Общество
14 Марта 2019, 16:49

Началась работа по программе «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах»

Программа рассчитана с 2019 по 2024 годы. На ее реализацию выделяются средства из республиканского бюджета в размере 90%, средства местного самоуправления – 10%. Курирует программу Министерство ЖКХ РБ, ответственный за процесс реализации - НОФ «Региональный оператор по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Республики Башкортостан».

В этом году планируется отремонтировать около 4 тысяч подъездов, за ближайшие 6 лет планируется привести в порядок около 26 тыс. подъездов, которые нуждаются в ремонте. Адресный перечень МКД, в которых планируется ремонт подъездов, утверждает администрация муниципального образования. В рамках формирования программ капремонта в каждом муниципалитете создана комиссия по капремонту, которая определяет необходимость и сроки включения домов на капремонт, она же будет рассматривать и формировать список домов для ремонта подъездов.
В 2019 году собрания в домах проведены. Управляющие организации совместно с представителями муниципалитетов и с жителями, на этих собраниях приняли решение о проведении ремонта, определили уполномоченное лицо, рассмотрели дефектную ведомость и выбрали цвет окраски стен подъезда. Учитывая, что нуждаются в ремонте 26 тысяч подъездов, а в этом году ремонтируются только 4 тысяч, понятно, что все МКД, в которых планируется выполнить ремонт подъездов, не вошли в 2019 год. Все дома, где провели собрания и жители приняли решения об участии в программе, но не вошли в программу этого года будут рассмотрены в планах на 2020 и последующие годы, либо если образуется достаточная экономия по этому году, какая-то часть таких домов может быть отремонтирована уже в этом году. Во всех муниципальных образованиях республики определены населенные пункты, в которых имеются многоквартирные дома и которые могут быть отремонтированы в этом году в пределах выделенного финансирования.
Список подъездов, включенных в программу на 2019 и дальнейшие годы, можно посмотреть на сайтах муниципальных образований Республики Башкортостан размещены списки домов, в которых планируется проведение ремонта подъездов в 2019 году. Списки на 2020 год должны быть сформированы и определены летом этого года.
Ежегодно (до июля) муниципалитетом должны быть сформированы предварительные списки на следующий год, которые будут утверждены после проведения собраний. Собрания должны быть проведены на местах до 1 июля, или же, если имеются решения (протоколы) жителей, которые не вошли в программу 2019 года, они учитываются в планах на следующий год.
При ремонте подъездов при необходимости могут выполняться следующие виды работ:
• ремонт входных групп: ремонт козырька, где имеется; ремонт ступеней, крыльца; устройство водоотлива на козырьке; установка под козырьком антивандальных энергосберегающих светильников, замена входных деревянных дверей на металлические для 2-х, 3-х этажных домов; ремонт фасада на площади входной группы.
• ремонт внутри подъезда: замена тамбурной деревянной двери на дверь ПВХ; замена оконных деревянных блоков на ПВХ; ремонт откосов оконных; устройство отливов оконных; ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия полов 1-ого этажа; ремонт металлических лестничных решеток и перил, ремонт лифтового обрамления; штукатурно-малярные работы (стен, потолков, торцов лестничных маршей, мусоропроводов, радиаторов, поручней, ограждений, газовых труб, щитков электрических).
• электромонтажные работы: замена ящиков слаботочных устройств 2-х, 3-х, 4-х этажных домах; укладка электрических линий в пластиковые короба, слаботочные линии будут приводиться в порядок совместно интернет-провайдерами; замена выключателей, замена светильников на энергосберегающие, с датчиками движения.
• замена почтовых ящиков.
Если есть вопросы, обращайтесь: по видам работ - к заказчику работ - Регоператору по капремонту; по срокам и качеству ремонта (телефоны будут на табличках на домах). В администрацию муниципальных образований по вопросам включения дома в программу, в МЖКХ РБ по спорным вопросам. Телефон «горячей линии» Регоператора 216-49-11. С начала производства работ в МЖКХ будут отвечать на звонки: отдел жилищного хозяйства и охраны труда 218-00-25.
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