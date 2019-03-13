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Общество
13 Марта 2019, 16:09

Ульяне посчастливилось побывать на торжествах

Радий Хабиров поздравил тружениц Республики Башкортостан с 8 Марта

Торжественный прием представительниц прекрасного пола накануне Международного женского дня прошел в Конгресс-холле, в ресторане «Салават» столицы республики.


Более 200 женщин республики — учителей, врачей, сотрудниц правоохранительных органов и других представителей различных сфер поздравил с Международным женским днем временно исполняющий обязанности Главы РБ Радий Фаритович Хабиров.


По линии Министерства образования РБ на такое знаменательное мероприятие была приглашена методист МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» Мишкинского района РБ Ульяна Небогатикова.


«Сегодня в зале присутствуют разные женщины. Но все женщины, которые вкладывают долю свою, чтобы республика наша была успешной, хорошей для того, чтобы нам всем жилось хорошо. Здесь и ученые, и учителя, и врачи, и медсестры, и водители троллейбусов, и работники органов чрезвычайной ситуации. Я повторюсь, что это весь цвет нашей республики. Примите от нас сегодня слова искреннего и глубокого к вам уважения… 8 Марта — это один из самых главных и любимых праздников в стране, когда даже самые черствые мужчины теплеют и хотят сделать приятное женщинам», — сказал Радий Фаритович.

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