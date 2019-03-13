Ульяне посчастливилось побывать на торжествах

«Сегодня в зале присутствуют разные женщины. Но все женщины, которые вкладывают долю свою, чтобы республика наша была успешной, хорошей для того, чтобы нам всем жилось хорошо. Здесь и ученые, и учителя, и врачи, и медсестры, и водители троллейбусов, и работники органов чрезвычайной ситуации. Я повторюсь, что это весь цвет нашей республики. Примите от нас сегодня слова искреннего и глубокого к вам уважения… 8 Марта — это один из самых главных и любимых праздников в стране, когда даже самые черствые мужчины теплеют и хотят сделать приятное женщинам», — сказал Радий Фаритович.