Программа ремонта подъездов в Республике Башкортостан: что нужно знать

Что это за программа?

Власти Башкирии запустили программу ремонта подъездов в многоквартирных домах. В этом году планируется отремонтировать около четырех тысяч подъездов во всех населенных пунктах республики, а за ближайшие шесть лет - около 26 тысяч. Всё - полностью за счет бюджета. За шесть лет на это планируется потратить шесть миллиардов рублей.

Как в нее попасть?

Подать заявку в муниципалитет могут жильцы любого многоэтажного дома, где не было ремонта последние пять лет. Общественная комиссия при муниципалитете рассмотрит ваше заявление и исходя из состояния подъездов определит год проведения ремонта.

На этот год участников уже определили – посмотреть списки можно на сайтах своих городов и районов в разделе ЖКХ. Пока в программу попали только двух-, пяти- и девятиэтажные дома. Дома другой этажности включат в план ремонта на 2020-й и последующие годы. Собственники домов, попавших в программу, уже провели собрания, работы в их подъездах начнутся ближе к лету.

Предварительные списки на 2020 год сформируют летом этого года. В них в первую очередь попадут дома, где уже провели собрание и состояние подъездов которых говорит за себя, но не попавшие в ремонт на этот год.

Как правильно провести собрание

- Собрание может инициировать муниципалитет, управляющая компания или сами жильцы. В любом случае не забудьте пригласить все три стороны!

- На собрании жильцы должны определиться, какие виды работ они выбирают, в какой цвет будут красить стены, будут ли заказывать дополнительные виды работ, а также определиться с уполномоченным лицом. Это человек, из числа жильцов, которому все доверяют. Он будет контролировать ход работ, следить, чтобы мастера не халтурили, а по окончании ремонта подпишет акт выполненных работ. Без его подписи подрядчики не получат денег. Бланки протоколов собрания можно взять в своей управляющей компании.

- Важный момент — общее собрание правомочно, если в нем приняли участие собственники более чем 2/3 жилой площади. Если в доме 1000 квадратных метров, на собрании должны быть владельцы как минимум 667 кв. метров. Поэтому важен каждый человек!

Кто и как принимает решение, ремонтировать подъезд или нет?

Перечень домов, в которых планируется ремонт подъездов, утверждает муниципалитет. При администрациях создается комиссия, которая рассматривает каждую заявку и решает – нуждается ли подъезд в ремонте и на какой год его лучше записать.

Критериев два – техническое состояние дома и последняя дата ремонта. По нормативам, ремонтировать подъезд нужно минимум раз в пять лет.

Установлена предельная стоимость ремонта. На каждый подъезд есть свой лимит – в зависимости от этажности. У двухэтажного дома - 129,49 тыс. рублей, у пятиэтажного - 320,14 тыс. руб., у девятиэтажного – 731,8 тыс. рублей.

Заказчик работ – «Регоператор по капремонту», должен будет еще обеспечить синхронизацию программы с плановым капитальным ремонтом. Чтобы не получилось так, что сегодня в подъезде сделают красиво, а завтра придут все ломать – менять проводку и трубы.

Что входит в ремонт подъезда

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Что за «дополнительные виды работ»?

Помимо основного перечня, жильцы на общем собрании могут попросить заодно сделать что-то еще.

Это дополнительные виды работ, стоимость которых управляющая компания может вам рассчитать и выставить счет. Как собрать деньги – решать вам. Можете собрать самостоятельно или договориться с управляющей компанией, и она включит эти расходы в счета-извещения.

Будут ли ремонтировать «тамбуры» на этажах, где люди оставляют обувь?

Если в них будет доступ и ничего не будет мешать, то да. Если двери в тамбуры будут закрыты, то покрасят только снаружи, чтобы на лестничной площадке все было в одной цветовой гамме.

Что будут ремонтировать в бывших общежитиях?

Только лестничные клетки, также как и в обычных многоквартирных домах.

Мы отказались от новых почтовых ящиков. Можно использовать сэкономленные деньги на другие виды работ?

Нет. Все сэкономленные средства направят на другие дома в этом же муниципалитете.

В прошлом году в нашем доме отремонтировали только один подъезд. Остальным сделают ремонт?

Да.

В прошлом году в нашем доме сделали ремонт за счет статьи «содержание», но он не вписывается в новые стандарты. Нам положен еще один ремонт?

Увы, нет. Вы можете провести собрание и совместно с управляющей компанией принять решение - доделать нужные работы опять же за счет средств содержания или вернуться к этой теме через пять лет.

Наш дом «без пяти минут» аварийный. Нам могут сделать ремонт?

Нет такого понятия, как «без пяти минут аварийный дом». Признать непригодным для проживания дом могут и через пять лет, и через десять. Законных оснований не включать ваш дом в программу нет.

А можно еще и двор красивым сделать?

Нет, для дворов есть отдельная программа «Башкирский дворик».

Как жители смогут контролировать качество работ?

Качество ремонта будет определять комиссия, которую создаст муниципалитет. В ее состав войдут представители администрации, Регоператора, управляющей компании, общественной организации (например, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ) и жильцов дома, которых выберут на собрании.

На все работы в рамках программы будет действовать гарантия три года.

Куда обращаться, если появились вопросы?

По срокам и качеству ремонта - к заказчику работ – Регоператору по капремонту. Телефон «горячей линии» (347)216-49-11. Телефоны исполнителей будут на табличках на домах.

По вопросам включения дома в программу – отдел коммунального хозяйства администрации своего города или района.

По спорным вопросам – в Министерство ЖКХ Башкирии. С начала работ на вопросы будут отвечать специалисты отдела жилищного хозяйства и охраны труда (347)218-00-25.