Три многодетные матери из Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
Три многодетные матери, жительницы Мишкинского района — Зинаида Александровна Баймурзина из Новоакбулатово, Елена Леонидовна Зайнулина из села Мишкино, Лианна Федоровна Павлова из деревни Староваськино Указом врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова награждены медалями «Материнская слава».
Поздравляем уважаемых матерей с получением награды, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в воспитании детей.
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