Телеканал БСТ запускает второй сезон реалити-шоу «Свадьба наизнанку»!
Планируете свадьбу и не знаете с чего начать?
Станьте новыми героями проекта! Присылайте короткое видео о вашей паре на почту [email protected]
до 31 марта, и, возможно, именно вашу свадьбу покажут в эфире телеканала БСТ.
Главный приз - свадебное путешествие!
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