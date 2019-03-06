Школьники Башкирии снимут фильмы о ветеранах войны в рамках акции «Истории победы»

Суть акции в том, что ребята будут встречаться с ветеранами и делать видеоинтервью с ними. Затем команда БСТ сделает из записанных школьниками интервью фильм — видеолетопись истории победы. Трансляция состоится на телеканале БСТ 9 мая.

Организаторы акции — министерство образования Республики Башкортостан, министерство семьи, труда и социальной защиты, агентство по печати и средствам массовой информации, ГУП ТРК «Башкортостан».

Как заявляют организаторы, цель акции — увековечивание памяти подвига жителей Башкирии в годы ВОВ. В республике также будет создан единый республиканский портал с видеоархивом «Истории Победы», открытые группы в социальных сетях, где каждый сможет разместить свою историю, связанную с войной, с воспоминаниями родного человека, прошедшего бои либо ковавшего победу в тылу.

Готовить интервью школьникам помогут педагоги. Адреса и контакты 150 ветеранов, согласившихся принять участие в акции, передали министерство труда, семьи и социальной защиты совместно с общественными организациями ветеранов.

Героями интервью могут быть участники ВОВ или их близкие люди. Организаторы акции подготовили подробное техническое задание, где расписали, как готовить вопросы ветерану, план съёмок, дали советы по технической части съёмки, следуя которым, можно с помощью обычного смартфона подготовить качественный материал. Отдельный пункт техзадания — запрет выкладывать видео в социальные сети до телевизионного эфира.