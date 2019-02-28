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Общество
28 Февраля 2019, 14:04

В Мишкинском районе продолжаются профилактические рейды в жилом секторе

19, 20 и 21 февраля профилактическими группами сельских поселений Акбулатовского, Большешадинского и Староарзаматовского сельских советов проведен адресный подворный обход многодетных семей, одинокопрестарелых и граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, по соблюдению домовладельцами пожарной безопасности в жилых домах.

Также не остались без внимания семьи, в домах которых одними из первых установлены автономные дымовые пожарные извещатели. У кого-то батарейки уже сели, и хозяевам было рекомендовано приобрести новые и заменить их. Ведь цена батареек и человеческой жизни, которую может спасти данный датчик, несоизмеримы. Тем, у кого были выявлены другие нарушения пожарной безопасности, необходимо устранить их в установленные сроки. По истечении указанного срока (одного месяца) будет проведена контрольная проверка по исполнению предложенных пунктов.
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