В Мишкинском районе продолжаются профилактические рейды в жилом секторе

Также не остались без внимания семьи, в домах которых одними из первых установлены автономные дымовые пожарные извещатели. У кого-то батарейки уже сели, и хозяевам было рекомендовано приобрести новые и заменить их. Ведь цена батареек и человеческой жизни, которую может спасти данный датчик, несоизмеримы. Тем, у кого были выявлены другие нарушения пожарной безопасности, необходимо устранить их в установленные сроки. По истечении указанного срока (одного месяца) будет проведена контрольная проверка по исполнению предложенных пунктов.