Спасибо людям в белых халатах

При надлежащем уходе, квалифицированном лечении врачей поправились, появилась надежда жить дальше. Находясь на лечении, мы каждую минуту ощущали доброе отношение медицинских работников к больным.

Отделение большое, включает в себя неврологический, терапевтический, паллиативный блоки. В отделении работают три прекрасных внимательных специалиста — лечащие врачи: И. Муртазина, Л. Имакаева, С. Минильбаева. Заведует этой самой лучшей профессиональной медицинской командой Заслуженный врач РБ И. Муртазина.

Ильмира Жановна — врач от Бога. От ее добрых слов, внимательного взгляда становится лучше. Больные люди сами по себе капризные, мнительные. От доброго, чуткого отношения врачей и медицинского персонала, спокойной обстановки все они проходят. Не зря в народе говорят, что лучшее лекарство — это доброе слово.

Работа в отделении организована четко, аккуратно. Свою работу медицинский и технический персонал выполняют на все сто — ни сил, ни энергии не жалеют. На процедуры больных водят за руки. Все делается тихо, мирно, непринужденно.

В отделении чистота и порядок — все блестит. Мы чувствовали себя в этом отделении, как в лучших санаториях.

Огромное спасибо врачам, медицинским сестрам, санитаркам общесоматического отделения ЦРБ. Желаем крепкого здоровья, терпения в вашем нелегком труде, благополучия, мира и добра.

С глубокой благодарностью пациенты: В. Ахметзянова, М. Абхаликова, Н. Габдрахманова, К. Камская, А. Кашина, Т. Нуртдинова,