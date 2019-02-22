Ратный труд во все времена пользовался особым почетом, а защита свободы и независимости Родины была, есть и будет священным долгом и обязанностью каждого гражданина России. В нашей памяти — великие победы российского оружия, герои и неизвестные солдаты, выполнившие священный долг защиты Родины и соотечественников от врагов. Именно поэтому День защитника Отечества по праву является одним из самых почитаемых нашим народом праздников.

Государство сегодня прилагает немало усилий для укрепления Российской армии по всем направлениям: перевооружение, профессионализм, дисциплина. Армия становится сильнее, растет ее авторитет среди молодежи.

Мы по праву можем гордиться нашими парнями, которые защищают нас на разных рубежах и воинских частях. Только в прошлом году из нашего района в Вооруженные силы Российской Федерации были призваны 90 человек: весной — 52, осенью — 38. Наибольшее количество призывников с территорий Мишкинского, Баймурзинского, Кайраковского сельских советов.

По данным райвоенкомата в основном наши призывники проходят службу в войсках Восточного военного округа.

В прошлом году 63 юношей попали служить в сухопутные войска, 8 — части центрального подчинения, 7 — войска национальной гвардии, 4 — воздушно-космические войска, 4 — ракетные войска стратегического назначения, 3 — военно-морской флот, 1 — воздушно-десантные войска.

15 человек выбрали себе службу по контракту, двое из них сразу после окончания колледжа, без прохождения службы по призыву.

Все наши земляки несут службу с достоинством, о чем свидетельствуют благодарственные письма родителям.

В прошлом году два выпускника выбрали себе профессию военного — поступили в военно-образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации.

Хочется сказать несколько слов и о нашем районном военном комиссариате, центре детско-юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник», которые являются центром военно-патриотического воспитания. Именно ими очень эффективно ведется патриотическая и военно-спортивная подготовка допризывной молодежи к военной службе.