В Мишкинском районе жители деревни Октябрь установят стелу участникам Великой Отечественной войны

Были предложены разные проекты: установка стелы участникам Великой Отечественной войны в деревне Октябрь, обустройство парка отдыха в селе Чураево, покупка и устройство детской площадки для всех населенных пунктов СП, ремонт дороги Чураево-Октябрь. Большинство проголосовало за строительство стелы в деревне Октябрь.

В начале года в Сосновке прошло итоговое совещание, где из 144 жителей присутствовали более 50 человек. Перед собравшимися выступили глава СП Чураевский сельсовет Г. Саймулукова, начальник финансового управления администрации МР Мишкинский район З. Шамсутдинова, секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина, которые рассказали о плюсах участия в программе поддержки местных инициатив.

Затем жители из числа самых активных односельчан создали инициативную группу из 5 человек, руководителем которой избран Д. Байназов.