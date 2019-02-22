Мы гордимся своим отцом

Наш дедушка, Салих Шарифьянович Шарифьянов, во время войны принял участие в освобождении города Ростова и реки Дон. Ему удалось с Победой вернуться в родные края и трудиться во благо своей малой родины. Когда родился первенец, он назвал его в память о военных годах Ростовом, самого младшего — Доном. Из 11 детей многодетной семьи в родной деревне остались именно они — первенец и младшенький. Это из истории нашей семьи.

Теперь я хочу написать о моем отце. После окончания Большешадинской средней школы отец решил продолжить образование, но 12 января 1966 года его призывают в армию. Он 3 года служил в Амурской области, городе Белогорск. В те годы была велика вероятность начала военных действий между Китаем и СССР, поэтому все солдаты проходили основательную подготовку. Отец со всеми своими сослуживцами, среди которых было много земляков, с достоинством переносит все тяготы военной службы.

Поднимать боевой дух помогали письма родных, близких, любимых.

— Служба в армии нас закалила, научила любить и ценить Родину, и в любую минуту быть готовым встать на ее защиту, — с гордостью говорит папа.

Отслужив в рядах Советской Армии, отец вернулся в родное Калмазаново. Освоив профессию водителя, начал трудиться в колхозе «Шады». В 1977 году он встретил свою любимую, нашу маму, Факию Гильфанову. Вот уже 42 года живут они в любви и согласии.

В настоящее время наш любимый отец на заслуженном отдыхе.

Пользуясь случаем, мы, дочери, зятья, внуки и внучки, поздравляем папу с Днем защитника Отечества. Желаем ему крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни.