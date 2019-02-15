В Башкирии почти 3 тысячи детей нуждаются в помощи специалистов-наркологов
Уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова посетила один из трех центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. Он находится в деревне Савалеево Кармаскалинского района.
На всю страну имеется всего три подобных учреждения, один из которых в Башкирии. По результатам поездки Милана Скоробогатова поделилась печальной статисткой – почти 3 тысячи детей нуждаются в помощи специалистов. А с годами их проблемы только усугубляются, мешая учиться, работать и создавать семью. Чиновница намерена создать рабочую группу из неравнодушных медиков и политиков, которые смогли бы повысить эффективность реабилитационных программ и свести проблему с алкоголем и наркотиками среди детей к минимуму.
— Количество детей в нашей республике, которым необходима наркологическая помощь, высокое – около 3000 детей. Им нужно наблюдение специалистов. Часть из них нуждается в реабилитации и ресоциализации. Более 100 детей ежегодно проходят курс реабилитации в этом центре. Длительность курса 45 дней. Для некоторых детей есть необходимость в прохождении 2-3 курсов подряд. При выписке результаты хорошие, но есть подростки, которые приезжают на реабилитацию ежегодно. Пообщалась с ребятами. У некоторых из них опыт курения был уже с 6-7 лет, — рассказала уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.
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