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Общество
14 Февраля 2019, 16:00

В Мишкино прошли курсы для женщин и детей по изучению основ ислама

В мечети «Аниса» райцентра с 1 по 3 февраля «Союз мусульманок Башкортостана» совместно с мечетью «Ихлас» города Уфы провели краткосрочные курсы для женщин и детей по изучению основ Ислама и уроков нравственности.

Изучать азы Ислама изъявили желание не только женщины села Мишкино, но и близлежащих деревень.
Мугаллимы-наставники с большим опытом просветительской работы — председатель союза мусульманок РБ, завуч по учебно-воспитательной работе при мечети «Ихлас» Розалия Халикова, руководитель Всероссийской школы нравственности имени Казыханова при мечети «Ихлас» Фатима Фаткуллина, Салиса Баширова, Хания Ахмерова выступили перед слушателями по следующим темам: «Основы веры. Основы Ислама», «Правила и нормы шариата в повседневном поколении», «История жизни Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение Всевышнего)», «Этика Ислама: нравственные обязанности, культура поведения в Исламе». Собравшиеся на курсы внимательно слушали преподавателей, задавали интересующие их вопросы, на которые получили полные, развернутые ответы.
Слушателям, окончившим курсы, были выданы справки о прохождении обучения.
Для желающих продолжить обучение, по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.30 еженедельно в мечети «Аниса» занятия будут продолжены.
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