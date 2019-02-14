В Мишкино прошли курсы для женщин и детей по изучению основ ислама

Мугаллимы-наставники с большим опытом просветительской работы — председатель союза мусульманок РБ, завуч по учебно-воспитательной работе при мечети «Ихлас» Розалия Халикова, руководитель Всероссийской школы нравственности имени Казыханова при мечети «Ихлас» Фатима Фаткуллина, Салиса Баширова, Хания Ахмерова выступили перед слушателями по следующим темам: «Основы веры. Основы Ислама», «Правила и нормы шариата в повседневном поколении», «История жизни Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение Всевышнего)», «Этика Ислама: нравственные обязанности, культура поведения в Исламе». Собравшиеся на курсы внимательно слушали преподавателей, задавали интересующие их вопросы, на которые получили полные, развернутые ответы.