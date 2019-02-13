Действует «горячая линия» по вопросам прав потребителей
С 4 по 18 февраля с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.45 часов) территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах проводится «Горячая линия» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ по телефонам: 8 (34784) 3–30–31, 8(34784) 3–47–90.