В Башкирии предпенсионеры смогут пройти бесплатное профессиональное обучение

Работодатели сами смогут направить своих сотрудников предпенсионного возраста для прохождения обучения. Отмечается, что лицами предпенсионного возраста считаются граждане, которым до получения страховой пенсии по старости остается пять и менее лет.







Участие в проекте даст предпенсионерам возможность продолжить трудовую деятельность как на прежнем, так и на новом рабочем месте в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Они смогут работать с новым оборудованием, технологиями, программными средствами. Получат более высокий квалификационный разряд, класс или категорию в соответствии с имеющейся профессией без изменения уровня образования.







Согласно проекту, профессиональное обучение работников предпенсионного возраста будет проводиться при содействии службы занятости населения. Максимальный период обучения составит три месяца. Реализация учебных программ будет осуществляться с использованием как обычных технологий обучения с отрывом или без отрыва от производства, так и технологий дистанционного обучения.







Для того чтобы принять участие в проекте и направить своих сотрудников на переобучение, работодатель самостоятельно должен произвести отбор работающих у него предпенсионеров. Далее следует обратиться в центр занятости населения и подать заявку с указанием численности работников-предпенсионеров, нуждающихся в обучении, необходимых образовательных программ и сроков обучения. Центры занятости населения заключат с работодателями соглашения об организации обучения.







Работодатель может самостоятельно организовать обучение предпенсионеров в своем специализированном структурном образовательном подразделении, либо заключить соответствующий договор с образовательной организацией, участвующей в проекте. Структурные образовательные подразделения и образовательные организации должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.







В Минтруде РБ подчеркнули, что работодатели, по заявкам которых осуществляется профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, берут на себя обязательство сохранить занятость за предпенсионерами или трудоустроить их.



