В Мишкинском районе пройдут мероприятия посвященные 30-й годовщине выводу Советских войск из Афганистана
15 февраля, в День вывода Советских войск из Афганистана, в селе Мишкино пройдет мероприятие, посвященное 30-й годовщине этой даты.
В программе:
1. 15.00 — Митинг у памятника воинам-интернационалистам
2. 16.00 — Праздничный концерт в РДК и презентация книги «Закаленные Афганистаном».
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