В Мишкинском районе председатель Госкомитета по делам юстиции В. Спеле провел прием граждан
1 февраля в кабинете главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусина прошел прием граждан. Посетителей приняли председатель государственного комитета РБ по делам юстиции В. Спеле и его заместитель И. Панкевич.
На прием записались три человека, одна по уважительной причине не явилась. Один из посетителей обратился по поводу присвоения звания «Ветеран труда», которое по вине руководства организации ему не было дано. Работник МУ Мишкинский Дворец культуры попросил юридической помощи в правильном оформлении документов для того, чтобы организовать съемки и театрализованное представление с играми, народными традициями при регистрации молодоженов.
Вопросы взяты на контроль.
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