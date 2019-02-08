В Мишкинском районе председатель Госкомитета по делам юстиции В. Спеле провел прием граждан

На прием записались три человека, одна по уважительной причине не явилась. Один из посетителей обратился по поводу присвоения звания «Ветеран труда», которое по вине руководства организации ему не было дано. Работник МУ Мишкинский Дворец культуры попросил юридической помощи в правильном оформлении документов для того, чтобы организовать съемки и театрализованное представление с играми, народными традициями при регистрации молодоженов.