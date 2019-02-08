По вопросам невыплаты зарплаты пройдет прием граждан
13 февраля с 10.30 руководителем Бирского межрайонного следственного отдела следственного правления Следственного комитета РФ по РБ В. Кистановым проводится тематический прием граждан по вопросу невыплаты заработной платы работникам.
Прием граждан состоится в Бирском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Пушкина, 10а. Предварительная запись по тел.: 8(34766) 2 20 64.
Р. Абдрахманова
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