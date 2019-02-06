Мишкинцы приглашаются на форум «Управдом»

В работе форума примут участие представители Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, СМИ.