Мишкинцы приглашаются на форум «Управдом»

12 февраля в 17.00 в зале заседаний администрации МР Мишкинский район пройдет муниципальный форум «Управдом», на котором будет обсуждаться реализация программ по ремонту подъездов, благоустройству дворовых территорий, капитального ремонта многоквартирных домов, рассматриваться вопросы, касающиеся жизнеобеспечения многоквартирных домов, а также внедрение новой системы обращения с ТКО.
В работе форума примут участие представители Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, СМИ.
Приглашаем к участию в работе форума председателей и жителей многоквартирных домов.
В. Ханов, зам. главы района по вопросам строительства и жизнеобеспечения
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