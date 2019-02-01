В Мишкинском районе члены «Молодой Гвардии Единой России» и волонтеры провели мониторинг доступности для людей с ОВЗ
22 января активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры провели мониторинг доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Были проверены образовательные учреждения райцентра и центральная районная больница. По итогам мониторинга будет определено, в каком учреждении развита доступная среда, а где могут возникнуть трудности с передвижением.
О. Биктубаева
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