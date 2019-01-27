Мусорная реформа по-мишкински

Ответ кроется в самой сути — в улучшении экологической обстановки. Не скажу, что мы погрязли в мусоре, несанкционированных свалках, нет. Но порядок — прежде всего. Любой наш читатель заинтересован в том, кто и сколько будет платить. Как заверили меня в муниципалитете, несмотря на меняющиеся тарифы в зависимости от зоны, максимальная стоимость — 70 рублей на человека в городе (райцентре) и 35 рублей для жителей отдаленных пунктов, где раньше мусор не вывозили. До прошлого года перевозчик вывозил содержимое на свалки. Сейчас мусор проходит процесс сортировки. Захоронению подлежат только те фракции, которые не подлежат вторичной обработке. Следует отметить, что все затраты на утилизацию, обезвреживание и сортировку отходов вошли в тариф. Эти цифры касаются только населения. Юридические лица будут работать с региональным оператором.

Возникает резонный вопрос — как не «утонуть» в мусоре? Мусорная реформа предусмотрела и это. Для того, чтобы все шло как положено, решено как можно больше перерабатывать и как можно меньше складировать. В ближайшее время в республике за счет прибыли компаний, отвечающих за вывоз мусора, построят высокотехнологичные комплексы по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

Следить за работой регионального оператора удобно на примере райцентра. Для нормального функционирования жителям Мишкино необходимо 89 площадок с расположенными на них свыше 300 контейнерами. Эти площадки должны иметь твердые покрытия и ограждение. И самое главное, находиться вдали от школ, садиков и других детских учреждений.