Ответы на обращения жителей Мишкинского района

В связи с переходным этапом по «мусорной реформе», поступило несколько обращений по сбору мусора. На вопросы жителей ответил глава администрации СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев:







1.14.01.2019. Контейнер на ул. Пушкина размещен. Пока идёт переходный этап, имеются недоработки со стороны регионального оператора. Все пожелания жителей рассматриваются и принимаются решения.







2. 16.01.2019. Мусор по улицам с. Мишкино вывозится по четным числам месяца. Пока идёт переходный этап, имеются недоработки со стороны регионального оператора. Если у вас возникнут вопросы или пожелания по организации сбора и вывоза ТКО обращайтесь в администрацию Мишкинского сельсовета по телефону 83474921971.







Следующий вопрос касается хоккейной коробки в селе Мишкино, через игровую площадку которой проходит газовая трасса.







18.01.2019. Ответил глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин:







Мы обратились за разъяснениями в Мишкинский агропромышленный колледж. Директор колледжа сообщил, что хоккейная коробка, размещенная на территории колледжа, была приобретена в августе 2015 года путем передачи материального имущества в оперативное управление от государственного бюджетного образовательного учреждения Благовещенский детский дом РБ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ввиду его расформирования на основании письма Министерства образования РБ от 17 августа 2015 года № 12–04–3–657.







В том же году она была установлена на территории колледжа. Из-за того, что через игровую площадку хоккейной коробки проходит газовая трасса, питающая котельную колледжа, она в целях безопасности не эксплуатируется.







В настоящее время разработана проектно-сметная документация по переносу существующей газовой трассы. В течение 2019 года эта работа будет выполнена, будут созданы необходимые условия для ее эксплуатации. В с. Мишкино функционирует хоккейная площадка ДЮСШ, соответствующая всем требованиям.







Житель села Мишкино сообщил об опасном месте на лыжне и попросил принять меры.



