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Общество
19 Января 2019, 14:11

Жители Башкирии могут принять участие в создании единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны

Возле Главного храма Вооруженных Сил, который возводят в подмосковном парке «Патриот», появится уникальный комплекс «Дорога памяти». Вдоль дороги на стене с использованием современных технологий будут размещены фотографии всех, кто воевал в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В целях сбора, обобщения и создания единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны (с размещением на фотографии звания, фамилии, имени, отчества, года рождения, а по возможности и имеющихся наград) обращаемся к жителям района с просьбой предоставить материалы об участниках Великой Отечественной войны в военный комиссариат Мишкинского и Бураевского районов по адресу: с. Мишкино, ул. Тракторная, 16 (оригинал фото) или в редакцию газеты «Дружба» по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 87 (электронный вариант фото).

С. Васильев, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов


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