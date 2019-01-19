Жители Башкирии могут принять участие в создании единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны

В целях сбора, обобщения и создания единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны (с размещением на фотографии звания, фамилии, имени, отчества, года рождения, а по возможности и имеющихся наград) обращаемся к жителям района с просьбой предоставить материалы об участниках Великой Отечественной войны в военный комиссариат Мишкинского и Бураевского районов по адресу: с. Мишкино, ул. Тракторная, 16 (оригинал фото) или в редакцию газеты «Дружба» по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 87 (электронный вариант фото).