Обращения жителей Мишкинского района Главе Башкирии

На имя врио Главы республики продолжают поступать просьбы о содействии в решении вопросов освещения в районе. Жители деревень Курманаево, Сосновка, Большесухоязово обратились по поводу освещения улиц и уборки снега в переулках и небольших улицах.







По словам главы администрации МР Мишкинский район Рустама Мусина, в настоящее время подготовлена и проходит экспертизу проектно-сметная документация на проведение работ по освещению улиц деревень Курманаево, Сосновка, Большесухоязово. Работы будут производиться в 2019 году в рамках республиканской программы «Светлый город».







В настоящее время дороги Мишкинского района очищает МУП «Бирская МТС». При обнаружении недостатков по уборке проезжей части необходимо обратиться по тел. 83478445206.







Следующее обращение касается освещения объездной дороги от трассы до деревни Староваськино.







Как ответил глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев, материал для установки уличных фонарей по объездной дороге до деревни Староваськино уже закупается. Работы по установке фонарей будут завершены до 15 февраля 2019 года.

