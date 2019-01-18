«Мусорная» реформа в действии

— Цель реформы? К чему мы стремимся в ближайшее время и в перспективе?



— Цель «мусорной» реформы — формирование современной, экологически безопасной отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами; создание объектов инфраструктуры, в том числе высокотехнологичных, по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обез- вреживанию отходов, ликвидация несанкционированных свалок отходов и предотвращение образования новых.







В перспективе — вовлечение максимально возможного объема отходов во вторичное использование в виде вторсырья, минимизация объема отходов, подлежащих захоронению на специализированных полигонах.







Региональные операторы за счёт прибыли и собственных инвестиций должны будут создать недостающие на сегодняшний день объекты инфраструктуры, в том числе мусоросортировочные комплексы, мусороперерабатывающие заводы и новые полигоны.







Также реформа направлена на ликвидацию многочисленных несанкционированных свалок.









— Как и в какие сроки будет реализовываться реформа? За что отвечает муниципалитет, за что регоператор?



— Работа по подготовке к реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами начата в 2015 году с принятием Федерального закона № 458 от 29 декабря 2014 года.







При подготовке к переходу на новую систему обращения с ТКО в Республике Башкортостан разработаны и утверждены: территориальная схема обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами); нормативы накопления ТКО; порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления); правила осуществления деятельности региональных операторов и др.







На основании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе и с ТКО, территория республики поделена на пять зон деятельности региональных операторов в области обращения с ТКО.







С 1 января 2019 года региональный оператор ООО «Дюртюлимелиоводстрой» по зоне № 2, куда входит Мишкинский район, приступил к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.







На органы местного самоуправления Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 возложены обязанности по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Также администрации будут обязаны вести реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и размещать информацию о внесении или изменении данных в этом реестре в сети «Интернет».







Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением специализированных компаний.







Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. Пунктом 10 Правил обращения с ТКО установлено, что в соответствии с условиями договора складирование твердых коммунальных отходов потребители осуществляют одним из способов: а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; в) в пакеты.







Вместе с тем законодательством Российской Федерации прямо не поименованы лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твердых коммунальных отходов.







Таким образом, контейнеры могут приобретать собственники земельных участков, на которых расположены места накопления твердых коммунальных отходов; органы местного самоуправления, создавшие места накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством; организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; потребители; региональные операторы.









— Должны ли быть контейнеры в сельской местности, есть ли нормативы по дальности и по графику вывоза? Влияет ли это на стоимость?



— В соответствии с действующим законодательством, в 2019 году во всех населенных пунктах республики администрации муниципальных образований во взаимодействии с региональными операторами должны обустроить места накопления твердых коммунальных отходов, оборудованные контейнерами. Вместе с тем, пунктом 10 Правил обращения с ТКО установлено, что складирование твердых коммунальных отходов потребители могут осуществлять в пакеты или другие емкости, в соответствии с условиями договора.







По состоянию на 31 декабря 2018 года 62% населения республики было охвачено планово-регулярной системой сбора и вывоза отходов.







2019 год является переходным периодом для всей страны. В течение 2019 года в тех населенных пунктах, где отсутствуют места накопления твердых коммунальных отходов, будет осуществляться их организация в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. По согласованию между администрациями муниципальных образований с региональным оператором, до момента организации мест накопления твердых коммунальных отходов в отдаленных населенных пунктах сбор отходов возможен в пакеты или другие емкости.







Справочно: Согласно пункту 8.2.5 Санитарных правил «СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.







На переходный период 2019 года будут действовать соглашения о взаимодействии между администрациями муниципальных районов и региональными операторами, условиями которых предусмотрено определение мест сбора ТКО и периодичность вывоза. Администрации сельских поселений проинформируют население на сходах граждан о местах сбора мусора, графике вывоза ТКО и с помощью объявлений в общедоступных местах и в муниципальных СМИ.







Жителям тех населенных пунктов, с которых региональные операторы в течение месяца не будут иметь возможность фактически вывозить твердые коммунальные отходы по тем или иным причинам, региональные операторы не имеют права выставлять квитанции на оплату услуги по обращению с отходами. Текущий контроль и фиксацию вывоза ТКО осуществляют администрации сельских поселений. Заявки на вывоз ТКО направляются администрациями сельских поселений на телефон диспетчера регионального оператора для обеспечения своевременного вывоза. Звонки фиксируются, вывоз отслеживается через систему ГЛОНАСС.









— Почему стоимость начислений для населения будет разниться для разных зон?



— Плата граждан за услугу по обращению с ТКО согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 рассчитывается как произведение тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов на 1 человека.







Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Республике Башкортостан утверждены постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2017 года № 642 и едины на всей территории республики.







В категории «Домовладения» установлены следующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов: для объектов «многоквартирные жилые дома» — 1,92 м3/год на 1 человека; для объектов «индивидуальное жилье» — 1,95 м3/год на 1 человека.







Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам утверждены единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.







В соответствии с законодательством, тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала.







Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены по пяти зонам деятельности региональных операторов по обращению с отходами.







На величину тарифов на услуги региональных операторов при их формировании оказывают влияние следующие факторы: объем оказываемых услуг (тариф рассчитывается как отношение экономически обоснованных затрат к объему оказываемых услуг); тарифы на услуги захоронения и обработки твердых коммунальных отходов, оказываемые другими юридическими лицами; плотность населения; расстояние от мест погрузки отходов до мест захоронения и обработки.







Поэтому плата граждан в разных зонах деятельности региональных операторов различна.









— Каким образом и когда принесут квитанцию?



— Новая строка — «за оказание услуги по обращению с ТКО» — появится в платежках жителей Республики Башкортостан с февраля 2019 года по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию.







Те граждане, которые пользуются услугами единого расчетного кассового центра, будут получать квитанцию с дополнительной новой строкой. При этом затраты на вывоз мусора будут исключены из графы «содержание».







В сельской местности квитанции региональные операторы будут направлять по почте, по аналогии с квитанцией за электроэнергию и газ.









— Где производить оплату?



— Оплатить услуги региональных операторов можно в почтовых отделениях, в отделениях банков, а также с помощью сервиса «онлайн-банков».









— За что жители будут платить конкретно?



— В состав единого тарифа регионального оператора входят затраты на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, сортировку твердых коммунальных отходов.







Если до настоящего момента мусороперевозчик отвозил содержимое контейнеров на свалки, то с нынешнего года вводится полный контроль за движением отходов — от контейнера до полигона. Отходы после сбора будут транспортироваться на мусороперегрузочные пункты, далее — на мусоросортировочные комплексы — проходить обработку. «Хвосты» (остатки после обработки) твердых коммунальных отходов, не подлежащие вторичному использованию, будут захораниваться на полигонах, отвечающих природоохранным нормам.







Региональные операторы за счёт прибыли и собственных инвестиций должны будут создавать недостающие на сегодняшний день объекты инфраструктуры, в том числе мусоросортировочные комплексы, мусороперерабатывающие заводы и новые полигоны.









— Кто и когда ликвидирует несанкционированные свалки?



— Несанкционированные свалки, образованные до 01 января 2019 года, должны быть ликвидированы и рекультивированы в максимально короткие сроки собственниками (муниципальными образованиями либо иными лицами) земельных участков, на которых они образованы за счет собственных средств.







В соответствии с Правилами обращения с ТКО потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.







В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее — место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:







а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;







б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.







Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.







Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.





