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Общество
17 Января 2019, 14:07

Жителям Башкиии напоминают о необходимости заключения договора с регоператором по вывозу мусора

Жители Башкортостана, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели в январе 2019 года обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с отходами. Об этом нам сообщили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Необходимость заключения таких договоров предусмотрена правилами обращения с ТКО, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Форма и порядок заключения договоров в настоящее время размещены на официальных сайтах региональных операторов, обслуживающих территорию республики. Мишкинский район входит в зону обслуживания ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (тел. 8(800)511–84–20, https://dmsrb.ru/). По всем вопросам, связанным с переходом на новую систему сбора и вывоза мусора, можно позвонить на «горячие линии» региональных операторов и Минэкологии Республики Башкортостан по телефону 8 (347) 218–03–90.
Напомним, что с 1 января 2019 года наша республика, как и вся страна, перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением мусора будут заниматься региональные операторы, а жители — оплачивать эти услуги в соответствии с установленными тарифами.
Эта работа направлена прежде всего на формирование современной, экологически безопасной системы обращения с отходами, ликвидацию многочисленных несанкционированных свалок и предотвращение образования новых, а также создание развитой инфраструктуры по сортировке и переработке мусора.
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