Жителям Башкиии напоминают о необходимости заключения договора с регоператором по вывозу мусора

Необходимость заключения таких договоров предусмотрена правилами обращения с ТКО, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Форма и порядок заключения договоров в настоящее время размещены на официальных сайтах региональных операторов, обслуживающих территорию республики. Мишкинский район входит в зону обслуживания ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (тел. 8(800)511–84–20, https://dmsrb.ru/). По всем вопросам, связанным с переходом на новую систему сбора и вывоза мусора, можно позвонить на «горячие линии» региональных операторов и Минэкологии Республики Башкортостан по телефону 8 (347) 218–03–90.

Напомним, что с 1 января 2019 года наша республика, как и вся страна, перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением мусора будут заниматься региональные операторы, а жители — оплачивать эти услуги в соответствии с установленными тарифами.