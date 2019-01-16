В Башкирии депутат помог детскому центру с установкой пластиковых окон

Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» последние два года благодаря усилиям администрации района, спонсорам обретает новый, современный облик. За это время в учреждении были проведены вода и канализация, оборудованы тёплые туалеты, смонтировано горячее водоснабжение, установлены шесть окон, отремонтированы крыша и полы, постелен линолеум, закуплен новый школьный автобус.







И вот вновь в дни зимних каникул в жизни Центра «Путник» произошло важное событие. На замену старых, прогнивших окон, которые были установлены ещё в далёкие 50–60-е годы, были смонтированы семнадцать новых двухкамерных окон. Такой новогодний подарок Центру сделал депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, член Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Вячеслав Андреев.







Педагогический коллектив и обучающиеся Центра, родители выражают огромную благодарность Вячеславу Николаевичу за столь необходимый подарок. Данная помощь оказана очень своевременно, и теперь обучающиеся Центра «Путник» будут заниматься в теплых и уютных кабинетах. Создаваемые в учреждении условия позволят обучающимся достичь новых максимальных успехов.



