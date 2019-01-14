Стало известно, когда жители Башкирии получат платежки за вывоз мусора
14 января на оперативном совещании в Правительстве РБ и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев сообщил о том, когда жители Башкирии начнут получать новые платежки за услуги вывоза твердых бытовых отходов.
По словам Михаила Киреева, жители республики получат платежные документы в феврале этого года. Врио Главы Башкирии Радий Хабиров напомнил о своем требовании снижения стоимости услуги.
Радий Хабиров, врио Главы РБ:
- Я озвучивал информацию о тарифах, 70 и 35 рублей с человек. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю. Если вам не хватает компетенций, просите меня вмешаться. Прошу больше меня не переспрашивать.
Как обещал руководитель региона, оплата не будет превышать 70 рублей с человека. Радий Хабиров добавил, что платежные документы, которые получены до февраля, можно считать недействительными.
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