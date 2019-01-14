Стало известно, когда жители Башкирии получат платежки за вывоз мусора

По словам Михаила Киреева, жители республики получат платежные документы в феврале этого года. Врио Главы Башкирии Радий Хабиров напомнил о своем требовании снижения стоимости услуги.



- Я озвучивал информацию о тарифах, 70 и 35 рублей с человек. Услышьте меня. Других цифр я не принимаю. Если вам не хватает компетенций, просите меня вмешаться. Прошу больше меня не переспрашивать.