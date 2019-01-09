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Общество
9 Января 2019, 17:39

В Башкирии стартует пилотный проект модернизации служб занятости

Пилотный проект по организации работы служб занятости по единым требованиям стартует в 2019 году в 16 регионах, в том числе в Башкортостане.

До 1 июля Роструд и Минтруд должны разработать и утвердить стандарт центра занятости населения, который определит единые требования к помещениям, регламенту работы, программам переобучения и мотивации их сотрудников. Средства на ремонт зданий центров занятости, оснащение рабочих мест и обучение сотрудников регионы получат из федерального бюджета.


В среднем расходы бюджета одного региона в 2019 году на модернизацию центров занятости оценочно составят 39,5 млн рублей.


Помимо Башкортостана, в список регионов, где будет проведен эксперимент, вошли Тульская, Тюменская, Белгородская, Калужская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Самарская, Нижегородская области, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края.

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1259037-v-bashkirii-startuet-pilotnyy-proekt-modernizatsii-sluzhb-zany...


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