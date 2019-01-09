В Башкирии стартует пилотный проект модернизации служб занятости

До 1 июля Роструд и Минтруд должны разработать и утвердить стандарт центра занятости населения, который определит единые требования к помещениям, регламенту работы, программам переобучения и мотивации их сотрудников. Средства на ремонт зданий центров занятости, оснащение рабочих мест и обучение сотрудников регионы получат из федерального бюджета.
Помимо Башкортостана, в список регионов, где будет проведен эксперимент, вошли Тульская, Тюменская, Белгородская, Калужская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Самарская, Нижегородская области, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края.