Стал известен размер надбавки к пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии

Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Увеличенную пенсию получат пенсионеры, прекратившие работу в сентябре или ранее.



Для того, чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года будет проиндексирована страховая пенсия, неработающему пенсионеру необходимо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705, пояснили в Отделении Пенсионного фонда по РБ.