Стал известен размер надбавки к пенсии для неработающих пенсионеров в Башкирии
98,6 тыс неработающих пенсионеров Башкирии в январе получат прибавку к пенсии. Индексация страховых пенсий составит 7,05 %, но у каждого прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.
Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Увеличенную пенсию получат пенсионеры, прекратившие работу в сентябре или ранее.
Для того, чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года будет проиндексирована страховая пенсия, неработающему пенсионеру необходимо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705, пояснили в Отделении Пенсионного фонда по РБ.
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