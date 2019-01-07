Как праздновать Рождество Христово

Оно почитается и отмечается практически во всех странах и занимает огромное место в жизни людей всего мира. Повсеместно, где только проповедуется имя Иисуса Христа, каждый раз этот светлый праздник приносит с собой что-то новое, особенное и вместе с этим много любви, тепла и надежды.

В любой стране мира, в каждом доме, семье ежегодно подготовка к этому радостному дню начинается задолго до его наступления. Люди любят все, что связано с Рождеством. Для детей — это период радостного ожидания, и они с нетерпением ждут подарков, мысли взрослых заняты тем, как они могут порадовать своих ближних и провести время в кругу любимых людей. В России Православное Рождество празднуется 7 января, в большинстве остальных стран мира этот день отмечается 25 декабря. Во время подготовки к этому радостному событию продумайте, как бы вы хотели удивить членов своей семьи и близких. Подготовьте особенные подарки для каждого из них. Ведь Рождество — семейный праздник, традиции которого берут начало из евангельских историй, когда младенцу Иисусу в качестве подарков волхвы (маги) принесли золото, ладан и смирну. Это не обязательно должны быть дорогие или шикарные подарки, пусть они будут символическими, но запоминающимися и необычными.

Сочельник — это канун Рождества, особенное время во время всего праздничного периода. В этот вечер почитайте своим детям Библейские рождественские истории или посмотрите вместе семейные фильмы о чудесах, которые всегда сопровождают этот праздник.

Многие православные верующие в Рождественский сочельник не принимают пищи, а идут в храм на вечернее и утреннее служения и Божественную литургию. И после появления первой звезды, которая является символом той, что зажглась в Вифлееме, едят сочиво. Вы можете сами приготовить это постное блюдо. Его основу составляет сваренный рис либо пшеничные или ячменные зерна с медом и фруктами.

Еще один интересный рождественский обычай — это колядки. Дети и молодежь в вечер сочельника одевалась в карнавальные костюмы и ходили по домам с песнями, колядками — специальными рождественскими куплетами — и поздравлениями. Взамен они получали от хозяев дома угощение. Вы или ваши дети можете подготовить поздравление для своих знакомых и друзей, это также может стать поводом для ознакомления с русскими фольклорными традициями.