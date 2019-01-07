Готовим на Рождество

По старинному обычаю, рождественский ужин должен состоять из 12 блюд. К празднику готовили кутью, выпечку, фигурное печенье, фаршированную птицу и мясо, каши, буженину. Конечно и сейчас, после длительного поста хочется порадовать себя и близких аппетитными и вкусными блюдами. Предлагаем несколько уникальных и несложных в исполнении блюд к рождественскому столу.







На рождественском столе, кстати будут блюда из морепродуктов, курицы, баранины. Использовать ли свинину в качестве ингредиента для приготовления блюд, стоит выбирать только вам. Не стоит использовать на новогоднем столе фаршированные яйца. Воздержитесь от очень изысканных шикарных блюд.







Рецепты вкусных изысканных рождественских горячих мясных блюд 2019 года Свиньи









Рождественская индейка



В приготовлении индейки есть несколько нюансов. Во-первых, мясо совсем не жирное, поэтому индейку нужно постоянно поливать выделяющимся соком! Это самый главный секрет! Чем чаще вы это будете делать, тем вкуснее получится. Во-вторых, индейка отлично сочетается со сладким вкусом, поэтому я люблю добавлять к ней сухофрукты.







Нам потребуется: индейка — 1 шт. весом 3–4 кг, рис басмати — 150 г, курага — 100г, масло сливочное — 50 г, вяленый инжир — 50 г, изюм — 50 г, морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, мед — 1 ст.л., петрушка — небольшой пучок, соль, перец, имбирь, корица.







Курагу вымыть и замочить в горячей кипяченой воде на 15 мин. Измельчить в блендере, добавить сливочное масло, перемешать до однородности.







Рис промыть и отварить до полуготовности. Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Изюм и инжир вымыть и замочить в кипятке на 10 мин. Инжир мелко нарезать. Чеснок и морковь очистить, измельчить и обжарить в небольшом количестве растительного масла около 4 минут.







Смешать рис с обжаренными овощами, изюмом и инжиром. Добавить петрушку. Посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать и оставить.







Индейку тщательно вымыть. Натереть кожу солью, перцем, имбирём и корицей.







Узкой деревянной лопаткой приподнимать кожу так, чтобы она отделялась от мяса. Постараться максимально отделить кожу по всей поверхности индейки, включая ножки. Небольшими порциями выкладывать под кожу пюре из кураги. Опустив кожу на место, руками распределить порцию пюре вглубь.







Нафаршировать индейку приготовленной начинкой, укладывая ее как можно плотнее. Закрепить разрез деревянными зубочистками.







Разогреть духовку до 200 °C.Индейку обмазать медом. Поместить индейку на противень, концы крыльев обернуть фольгой, чтобы они не подгорели. Поставить противень с птицей в духовку и запекать 45 мин. Уменьшить температуру духовки до 180 °C, накрыть индейку фольгой или листом пергамента. Запекать еще 1,5–2 ч (в зависимости от размера птицы), периодически поливая её выделяющимся соком.







Перед подачей я достаю рис из индейки, выкладываю вокруг неё на блюдо и украшаю нарезанными апельсинами. Празднично, вкусно и полезно!







В качестве основного блюда можно использовать и традиционный картофель. Отличным вариантом станет жаркое







Ингредиенты: 400 г мяса баранины, уксус, соль, перец, 2 луковицы, 2 моркови, 400 г шампиньонов, 2 кг картошки.







Очистите картофель от кожуры и нарежьте кубиками. Баранину нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и добавьте немного уксуса, специи.







Необходимо, чтобы мясо полежало в этом растворе всю ночь. После этого слегка обжарьте мясо на растительном масле, выложите дно горшочка.







Сверху уложите грибы, а затем картофель.







Далее все надо залить бульоном, посолить и добавить лавровый лист.







Закройте крышками и выпекайте в духовке на протяжении одного часа.







Перед подачей можете сверху выложить немного сметаны с зеленью. Иногда такое блюдо дополняют тертым сыром.







В таком случае горшки еще на 5 минут погружают в духовку для того, чтобы молочный продукт расплавился.









Кутья к Рождеству



Традиционно это блюдо должно содержать пшеницу — символ воскрешения, сладкий мед — символ сладкой жизни и мак — символ достатка. А узвар в кутье символизирует воду, очищающую душу и тело. Блюдо готовится просто, а в моей семье его заливают узваром. Чтобы сделать блюдо более богатым.







Необходимые продукты: пшеница — 0,4 кг, мак — 0,1 кг, грецкие орехи — 0,1 кг, изюм — 0,1 кг, жидкий мед — 3 ст.л.







Для узвара: сушеные яблоки — 0,1 кг, сушеные груши — 0,1 кг, чернослив — 150 гр, мед — 15 гр, сахар — 30 гр.







Начинаем приготовление: пшеницу замачиваем в холодной воде на ночь. Если у вас этого времени нет, то достаточно и двух часов. С утра воду с пшеницы сливаем и заливаем новую. Ставим на плиту и варим на медленном огне 40 минут. Мак высыпаем в другую кастрюлю, заливаем водой, ставим на плиту и доводим до кипения. Затем снимаем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и оставляем мак набухать на 40–50 минут.







Готовый мак перекладываем на сито и удаляем лишнюю воду. Затем перемалываем его в мясорубке или блендере.







Изюм выкладываем в миску и заливаем кипятком. Оставляем размягчаться на 30 минут. Орехи рубим на небольшие кусочки и слегка обжариваем на сухой сковороде.







Варим узвар. Сухофрукты хорошо промываем и выкладываем в кастрюлю. Добавляем сахар и чернослив. Заливаем водой (1.5 л.) подготовленные фрукты и ставим кастрюлю на плиту. Варим 30 минут, после того, как смесь закипит. Затем снимем кастрюлю с огня, добавляем мед, накрываем крышкой и оставляем настаиваться.



