В России намерены повысить квалификацию 50 тысяч предпенсионеров

Как сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру», в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 50 тысяч граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение востребованным навыкам и компетенциям. Этот проект реализуется во всех регионах страны, ежегодно из федеральной казны на его реализацию будет выделяться по 3,4 миллиарда рублей (в течение трех лет).

Также государство профинансирует переподготовку и трудоустройство 18 тысяч человек в 29 регионах Российской Федерации, которые участвуют в федеральном проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». На эти цели в федеральном бюджете заложены средства в размере 4,3 миллиарда рублей (также на 2019–2021 годы).