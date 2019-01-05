+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
5 Января 2019, 18:17

В России намерены повысить квалификацию 50 тысяч предпенсионеров

Чтобы трудоустроить «предпенсионеров» и обеспечить их в будущем нормальной пенсией, государство оплатит в 2019 году повышение их квалификации.

Как сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру», в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 50 тысяч граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение востребованным навыкам и компетенциям. Этот проект реализуется во всех регионах страны, ежегодно из федеральной казны на его реализацию будет выделяться по 3,4 миллиарда рублей (в течение трех лет).
Также государство профинансирует переподготовку и трудоустройство 18 тысяч человек в 29 регионах Российской Федерации, которые участвуют в федеральном проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». На эти цели в федеральном бюджете заложены средства в размере 4,3 миллиарда рублей (также на 2019–2021 годы).
Источник: https://newsbash.ru/economy/8444-v-rossii-namereny-povysit-kvalifikaciju-50-tysjach-predpensionerov.html
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru