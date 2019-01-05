Радий Хабиров призвал жителей активно контролировать процесс наличия контейнеров для мусора

Радий Хабиров:

- В некоторых регионах управляющие компании требовали серьезного повышения для граждан тарифов на вывоз мусора, в противном случае пугая власти "мусорные коллапсом". Наши тарифы в итоге - одни из самых низких в стране, но пока все идет неплохо.

За первые три дни Нового года было вывезено свыше 6 000 тонн мусора. Не прекращая, работает 568 единиц спецтехники. В эти дни по всей Башкирии дежурит руководство Минэкологии. По словам Радия Хабирова, имеются также свои сложности. Припаркованные автомобили мешают уборке мусора.

Проблемами считаются также отсутствие контейнеров и слабый контроль управляющих компаний.

Радий Хабиров:

- Нам нужно продолжать жестко контролировать этот процесс, и я рассчитываю на активное участие в нём и общественности.