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Общество
5 Января 2019, 13:46

Радий Хабиров призвал жителей активно контролировать процесс наличия контейнеров для мусора

Радий Хабиров рассказал о серьёзной подготовке к реформе системы вывоза мусора. Она стартовала 1 января 2019 года. Хабиров отметил, что к реформе серьезно готовились.

Радий Хабиров:
- В некоторых регионах управляющие компании требовали серьезного повышения для граждан тарифов на вывоз мусора, в противном случае пугая власти "мусорные коллапсом". Наши тарифы в итоге - одни из самых низких в стране, но пока все идет неплохо.
За первые три дни Нового года было вывезено свыше 6 000 тонн мусора. Не прекращая, работает 568 единиц спецтехники. В эти дни по всей Башкирии дежурит руководство Минэкологии. По словам Радия Хабирова, имеются также свои сложности. Припаркованные автомобили мешают уборке мусора.
Проблемами считаются также отсутствие контейнеров и слабый контроль управляющих компаний.
Радий Хабиров:
- Нам нужно продолжать жестко контролировать этот процесс, и я рассчитываю на активное участие в нём и общественности.
Источник: https://newsbash.ru/society/housing/8424-v-bashkirii-za-tri-dnja-novogo-goda-vyvezeno-okolo-6-tonn-musora.html
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