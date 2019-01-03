В Башкортостане в начале 2019 года на свет появились 53 ребенка

Заранее подготовленную коляску, которая дожидалась своего часа на балконе, теперь собирают сразу три поколения Ступиных: папа, дедушка и старший брат. Этот статус для 9-летнего Андрея не новый. У него уже есть сестренка Арина. А теперь родились сразу два младших брата.

«Рождения двойни ждали с нетерпением. Встретили всей семьей Новый год и готовились к плановой операции, которая была назначена на 2 января. Но сами малыши решили иначе», — рассказывает отец семейства.

Они родились в самый первый день 2019-го года. Имена мальчишкам родители еще не придумали, но характеры, рассказывает мама Регина, у них уже разные.

Новогоднее чудо случилось и в семье Зайнутдиновых. Роды, вспоминают молодые родители, были сложными, но главное, что благодаря врачам маленький Адиль теперь рядом с ними. Он родился за пять часов до боя курантов.

Каждые роды, говорят врачи, уникальны и требуют особого подхода. Последние несколько лет в Демской больнице под руководством профессора Альфии Ящук практикуют активное и медленное кесарево сечение. Зухра Хакимьянова одна из тех, кто родил по такому методу. В этой больнице в первый день наступившего года родились трое малышей.