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Общество
3 Января 2019, 14:29

В Башкортостане в начале 2019 года на свет появились 53 ребенка

В Башкирии в первый день 2019 года родилось 53 ребенка — 33 девочки и 20 мальчиков. Для большинства их родителей это событие оказалось долгожданным, но всё же неожиданным.

Заранее подготовленную коляску, которая дожидалась своего часа на балконе, теперь собирают сразу три поколения Ступиных: папа, дедушка и старший брат. Этот статус для 9-летнего Андрея не новый. У него уже есть сестренка Арина. А теперь родились сразу два младших брата.
«Рождения двойни ждали с нетерпением. Встретили всей семьей Новый год и готовились к плановой операции, которая была назначена на 2 января. Но сами малыши решили иначе», — рассказывает отец семейства.
Они родились в самый первый день 2019-го года. Имена мальчишкам родители еще не придумали, но характеры, рассказывает мама Регина, у них уже разные.
Новогоднее чудо случилось и в семье Зайнутдиновых. Роды, вспоминают молодые родители, были сложными, но главное, что благодаря врачам маленький Адиль теперь рядом с ними. Он родился за пять часов до боя курантов.
Каждые роды, говорят врачи, уникальны и требуют особого подхода. Последние несколько лет в Демской больнице под руководством профессора Альфии Ящук практикуют активное и медленное кесарево сечение. Зухра Хакимьянова одна из тех, кто родил по такому методу. В этой больнице в первый день наступившего года родились трое малышей.
Источник: https://newsbash.ru/society/8401-v-bashkortostane-v-nachale-2019-goda-na-svet-pojavilis-53-rebenka.html
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