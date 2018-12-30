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Общество
30 Декабря 2018, 16:25

В Мишкинском районе ключи от квартир получили 6 детей-сирот

В преддверии Нового года шесть человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигшие 18-летия, получили ключи от новых квартир в домах, расположенных по улицам Революционная и Юбилейная.

Среди них Э. Адылшина (Нижнесорокино), Е. Айдуганова (Мишкино), Д. Апаев (Изимарино), Л. Ульданова (Староатнагулово), В. Валеев (Нововаськино), А. Калямшин (Лепешкино).
Новоселов с радостным событием пришли поздравить главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, заместители по кадрам и социальным вопросам — Л. Александрова, по строительству и жизнеобеспечению — В. Ханов, глава администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев, застройщики А. Фатхинуров, Ю. Александров и другие.
— У нас в стране существуют Законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (№ 59 ФЗ от 21.12.1996 г.) и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (РБ, № 188-З от 27.10.1998 г.), которые дают возможность за счет средств бюджета РФ и РБ обеспечить эту категорию граждан жильем. В нашем районе в списке нуждающихся 60 человек, 6 из которых сегодня получат ключи от новых квартир. Мы за вас очень рады. Хочу пожелать вам всего хорошего, доброго, светлого, чтобы в ваших домах всегда «горел» семейный очаг, не утихал детский смех, — пожелал глава муниципалитета новоселам.
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