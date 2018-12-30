В Мишкинском районе ключи от квартир получили 6 детей-сирот

— У нас в стране существуют Законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (№ 59 ФЗ от 21.12.1996 г.) и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (РБ, № 188-З от 27.10.1998 г.), которые дают возможность за счет средств бюджета РФ и РБ обеспечить эту категорию граждан жильем. В нашем районе в списке нуждающихся 60 человек, 6 из которых сегодня получат ключи от новых квартир. Мы за вас очень рады. Хочу пожелать вам всего хорошего, доброго, светлого, чтобы в ваших домах всегда «горел» семейный очаг, не утихал детский смех, — пожелал глава муниципалитета новоселам.