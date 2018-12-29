Глава Мишкинского района подвел итоги 2018 года

— В целом год выдался удачным. Многое из запланированного удалось выполнить, опираясь на это, наметили планы на будущее по строительству социальных объектов, газопроводов, развитию сельского хозяйства и сейчас работаем над финансовым обеспечением этих проектов.









— Жители Мишкинского района вместе со всей страной в уходящем году выбирали Президента РФ, потом были выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ. Как жители района участвовали в таких важных политических событиях?



— Политических событий в уходящем году было немало. И главные из них — это выборы главы государства в марте, выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан в сентябре. Жители района очень ответственно подошли к столь значимым мероприятиям. Высокую активность избиратели муниципалитета показали на выборах Президента Российской Федерации. Активно участвовали во всех предвыборных кампаниях, высказывали свои пожелания в адрес кандидатов. Живой интерес людей к политическим дебатам показал, что нам небезразлично будущее. Все мы сделали ответственный, важный шаг в определении дальнейшего будущего нашей страны. Мишкинцы, как и всегда, проявили высокую гражданскую активность. Отрадно то, что есть вклад и жителей Мишкинского района в победу В. Путина.







Сентябрьские выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва были неоднозначными. В целом выборы 9 сентября, несмотря на крайне непростые условия, были успешны. Большинство избирателей поддержали «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Это большая ответственность партии как крупнейшей политической силы, которая принимает непростые решения и действует в стратегических интересах страны и большинства ее граждан. Избраны достойные депутаты, которые уже не раз доказали свою работоспособность и активность. Уверен, что тот формат отношений, который мы завязали с нашими депутатами — Рустемом Мусабировым и Вячеславом Андреевым, позволит в ближайшие 5 лет сделать Мишкинскому району качественный рывок вперед. Пользуясь случаем, я еще раз хочу поблагодарить всех жителей района за то, что они сделали правильный выбор.









— Наш район сельскохозяйственный. Какие шаги были сделаны в этой отрасли в уходящем году?



— Итоги работы АПК за 2018 год говорят о положительной динамике в данной отрасли. Так, объём производимой продукции всех сельхозтоваропроизводителей района за 11 месяцев вырос на 1,7 процента. Производительность труда за отчетный период выросла до 1,473 млн. руб. на 1 работника или на 8 процентов. Планируется сохранить положительную динамику роста валовой продукции. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 15,4 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 11 процентов.







Существенное влияние на развитие АПК района оказывает развитие животноводства. За 11 месяцев 2018 года поголовье КРС составило 12,3 тыс. голов или 100,5 процентов к уровню прошлого года. Производство мяса составило 4 тыс. тонн или 100 процентов, молока — 22 тыс. тонн или 100 процентов к аналогичному периоду прошлого года. В 2018 году заготовлено достаточное количество кормов для зимовки скота во всех категориях хозяйств более 30 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову.







Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства района активно участвуют в реализации отраслевых целевых программ по развитию животноводства. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» в 2018 году грант на общую сумму 3,1 млн. руб. получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство — КФХ «Кштаев З.С.». На полученные средства гранта были закуплены 60 нетелей симментальской породы.







Произведен капитальный ремонт телятника за счет собственных средств в Чебыковской МТФ, КФХ «Кштеян Т.Ш.».







В этом году зарегистрировал свое КФХ О. Чапсиев. На территории СП Кайраковский сельсовет он занялся разведением гусей. В СП Тынбаевский сельсовет — С. Сайранов, он тоже закупил гусей и уток, в своем КФХ планирует заняться земледелием и скотоводством. Крестьянско-фермерское хозяйство С. Васюткина в деревне Баймурзино разводит скаковых лошадей. В этом году там посеяли и убрали рапс на площади 300 гектаров. Открыли свои КФХ З. Загитова из села Янагушево, Т. Родных в СП Тынбаевский сельсовет. Ю. Гончарук в СП Мавлютовский сельсовет планирует обработать 250 гектаров земли, завести скот.







В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» в 2018 году из федерального и республиканского бюджета было выделено субсидий на сумму 10,4 миллионов рублей, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.







Продолжается обновление машинно-тракторных парков хозяйств. В 2018 году хозяйствами района закуплено 2 трактора, 1 зерноуборочный комбайн, кормораздатчик, жатка и др.







В муниципальном районе активно ведется работа по Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий РБ» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан». В 2018 году сертификаты на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома получили 13 граждан и молодых специалистов на общую сумму более 13 млн. рублей. На сегодня к завершающему этапу строительства подходят 7 молодых семей и граждан. За 9 месяцев 2018 года освоено более 8,5 млн. рублей бюджетных средств. На 2019 год Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан по Подпрограмме запланировано выделить 17 сертификатов на улучшение жилищных условий граждан и молодых специалистов.









— Строительство, газификация, дороги — одни из самых жизненно необходимых вопросов для жителей района…



— В 2018 году по району построено и введено в эксплуатацию 17113,2 кв. м жилья. По сравнению с прошлым годом прирост составил 51,7%.







В 2018 году в селе Камеево возобновлено восстановление гидроузла на реке Бирь. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — июнь 2019 года. Заказчиком-застройщиком данного объекта является Министерство природопользования и экологии РБ, подрядной организацией по выполнению работ определено ООО «Нефтехимремонт».







Выполнены работы по проектированию капитального ремонта кинотеатра под историко-культурный комплекс народа мари в райцентре. Реализация данного проекта запланирована на 2019 год.







Начато строительство водовода к селу Мишкино. Срок реализации данного проекта 3 года. В дальнейшем планируется обновление сети водопровода в райцентре и близлежащих населенных пунктах.







Согласно утвержденному территориальному заказу, в 2018 году произведен ремонт автомобильных дорог местного значения Маевка — Раевка, Калмазаново — а/д Ленинское-Б. Шады общей протяженностью 3,2 км. Работы выполнены качественно и в срок.







Дополнительно асфальто-бетонным покрытием отремонтированы дороги в селе Мишкино — улицы Мичурина, Казакова, Красноармейская. Также по программе местных инициатив отремонтированы улицы в деревнях Лепешкино, Раевка, Ленинское, Калмазаново.







В 2018 году, согласно инвестиционным программам Газпрома, ведется строительство внутрипоселкового газопровода в райцентре по улицам Гарипова, Моркинской, ул. Ш. Бабича, ул. Трактовой. Также ведутся проектные работы по газификации улиц Школьной, Трактовой (продолжение), Актуганова, Ишкинина, Орсаева, Загитова, Фатхинурова, Бра- тьев Беловых, Горномарийской, Хамадинурова с дальнейшим строительством этих объектов. Нами подана заявка в ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Бирске для газификации населенных пунктов — Камеево, Байтурово, Русское Байбаково, Урьяды, Янагушево, Новосафарово, Баш-Байбаково, Сабаево, Ирсаево, Лепешкино.









— Каждого жителя района волнует социальная сфера — образование, медицинское обслуживание, культура …



— В систему образования всегда вкладывались большие финансы. И результаты деятельности воспитателей и учителей, успехи воспитанников и учащихся нас радуют. Высокая оценка (и не в первый раз) дается организации проведения в районе ЕГЭ, продолжают расти средние баллы по ряду предметов. К 100-летию системы дополнительного образования детей подвели итоги деятельности педагогов «Путника», тренеров ДЮСШ, преподавателей ДШИ, отметив их высокий профессионализм в воспитании подрастающего поколения. В уходящем году удалось начать работу по обеспечению безопасности детей в образовательных организациях: оборудовали турникеты, установили видеокамеры, продолжим работу по установке пультовой охранной сигнализации. В течение года неоднократно обсуждали вопрос предоставления услуг питания в рамках аутсорсинга. Приняли решение, что с января 2019 года возвратимся к «старой» системе организации питания в детсадах и школах.







Вопросы медицинского обслуживания всегда были актуальны: и 20 лет назад, и 10, и сейчас. Несмотря на нехватку врачей, фельдшеров, наши медики стараются помогать людям, лечат физические и душевные раны. Наряду с республикой ведем работу по привлечению молодых специалистов в район. Встречались со студентами мед- университета, с их родителями, продумываем возможности предоставления мер социальной поддержки как студентам, так и прибывающим в район специалистам. Радует тот факт, что родители студентов — наши единомышленники, тоже настроены на возвращение своих детей на малую родину. Надеюсь, что общими усилиями постепенно будем решать вопрос нехватки кадров в нашем здравоохранении.







О культуре говорить можно много: у нас самые звонкие голоса, самые красивые танцы, самые яркие коллективы, самые талантливые умельцы. Поэтому все культурно-массовые мероприятия («Буляковские чтения», «Ханым-солтаным», праздник святой Троицы, «Ший мундыра» и др.) проходят на высоком уровне. Большую просветительскую работу ведут работники биб- лиотечной системы.







Хочется также отметить, что множество мероприятий проводит молодежь, и в республике она на хорошем счету. Активно живут наши уважаемые ветераны, успевают везде: занимаются патриотическим воспитанием, развивают личное подворье, находят время для физкультуры, самодеятельного творчества.









— Новый год — праздник семейный. Есть ли какие-то традиции встречи Нового года в вашей семье?



— Особых традиций нет. Как и многие семьи, мы собираемся дома, встречаем Новый год в кругу близких и родственников. Елку мы уже установили, нарядили, что сразу создало предпраздничное настроение. Новый год отличается тем, что ощущение праздника, ожидание хорошего в этот праздник остается таким же, как в детстве. Я думаю, это замечательно.









— Что бы Вы хотели пожелать в преддверии нового года жителям Мишкинского района?