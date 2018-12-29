Что нужно помнить о безопасности себя и близких в канун новогодних праздников

Выходной день с 29 декабря перенесли на понедельник 31 декабря, поэтому в субботу придется поработать, но рабочий день сократится на час.









За самый красивый городок дадут полмиллиона



В этом году у коммунальных служб городов и сельских поселений был особенный стимул украсить площади лучше, чем раньше. Власти республики объявили конкурс на самый красивый новогодний городок. Комиссия будет оценивать дизайн, используют ли при строительстве красивое освещение и иллюминацию, как оформлена новогодняя ель, красивые ли скульптуры ледяных и снежных фигур, есть ли сказочные персонажи, качественные ли горки. А самое главное — удалось ли создать для людей праздничную новогоднюю атмосферу.







Итоги конкурса подведут в середине января. Победитель в каждой номинации получит по 500 тысяч рублей, потратить их можно будет только на благоустройство.







Посмотреть фотографии участников можно на сайте администрации своего города или района в разделе «Фотогалерея».













Пожар



Практически сто процентов «невероятных новогодних приключений» случается не просто так, а на пьяную голову. За первую неделю 2018 года в Башкирии, по данным республиканского МЧС произошел 91 пожар, в которых погибли пять человек.







Но и без алкоголя новогодняя ночь полна опасностей. Вот несколько практических советов как обезопасить себя и близких.







— Елку необходимо устанавливать на устойчивом и прочном основании в таком месте, чтобы она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась легковоспламеняющихся предметов;







– специалисты не рекомендуют устанавливать ее около входа, ведь в случае воспламенения, она превратится в непреодолимую преграду;







– не покупайте дешевые гирлянды неизвестных производителей. Перед тем, как повесить гирлянду на елку, их надо проверить. Для этого ее нужно разложить на полу, проверить изоляцию и все ли лампочки горят. Перед сном гирлянды нужно выключать.







— Опасайтесь искр от бенгальских огней, они легко поджигают вату, конфетти и сухую елку.







— Если вы отмечаете Новый год вне дома и включаете радиатор, чтобы не замерзнуть, проверьте состояние его проводки. Не покупайте и не включайте самодельные обогреватели — чаще всего загораются именно они.







— Если к вам в квартиру с улицы залетела чужая петарда или фейерверк, не пытайтесь их поймать и не тушите, пока они не прогорят полностью.









Некачественная пиротехника



В дни новогодних праздников пожарные следят за продавцами фейерверков особенно тщательно. Это только кажется, что салюты и петарды — безопасная штука. Как нам рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, за последние три года в Башкирии из-за пиротехнических изделий произошло два пожара и пострадал один ребенок.







В селе Стерлибашево пострадал частный жилой дом — с салютом неудачно поиграли дети. Второй случай был в Янауле — дымовая шашка повредила дощатый гараж. А в прошлом году в селе Аскино травму глаз получил девятилетний ребенок, который вместе с родителями взрывал петарды у дома.







Чаще всего люди получают травму из-за банальной халатности. Чтобы сохранить себе и близким пальцы и глаза, не нужно многого — прочитайте инструкцию перед тем, как зажечь фитиль и не доверяйте зажигалку детям. Да, и покупайте фейерверки только в официальных магазинах и ни в коем случае не на рынке или на улице. Храните пиротехнику в надежном месте, до которого не доберутся животные и дети.









В «пьяных ДТП» гибнут сотни людей



В «пьяных» ДТП ежегодно погибает сотни жителей Башкирии. Все водители знают, что нельзя, но день за днем, выходные за выходными сотрудники ГИБДД, выходящие в рейд, задерживают десятки и сотни нетрезвых гонщиков — потенциальных убийц.







Смелых и пьяных водителей не останавливают даже немаленькие штрафы — от 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Это если они не успеют ничего натворить.







Новый год — время посещать друзей и близких, дарить подарки и наслаждаться оливье. Может, лучше поехать на такси, а? Дешевле выйдет.









Чем опасны горки



Главная новогодняя радость для детишек (после подарков от дедушки Мороза, конечно) — праздничные городки, где можно весело покататься на горках с друзьями, поиграть в догонялки и другие игры. Чтобы радость не стала печалью, не забывайте про элементарные правила безопасности.







— Одевайтесь по погоде. Когда на улице минус двадцать, а от бега вся одежда мокрая — это практически стопроцентный шанс получить обморожение. Первый его признак — кожа побледнела и стала синюшного цвета. Растирать обмороженный участок снегом нельзя — возьмите чистую шерстяную вещь. И бегом домой — пить горячий чай с медом.







— Проверьте состояние горки, на которой катается ваш ребенок. Лед должен быть ровным, без ям до асфальта. Запрещайте кататься на ногах — это очень травмоопасно. Если ребенок упал и получил травму, в первую очередь попросите пошевелить рукой и ногой, при подозрении на серьезную травму не пытайтесь двигать самостоятельно, зовите медиков, они обязаны дежурить у всех городков.







— Заранее договоритесь с ребенком, где вы встречаетесь, если потеряетесь. Например, у центральной елки, у пункта полиции. Научите его не стесняться подходить к полицейским, и людям в форме и просить помощи. Пусть выучит ваш номер телефона (или напишите его на бумажке и положите в застегивающийся карман).







Не идите туда, где больше всего людей. Не идите против движения толпы. Избегайте центра и краев.







Если видите пожар или другое ЧС, как можно быстрее уходите на безопасное расстояние. Если вы покидаете место ЧС в толпе, не пытайтесь что-либо поднять — коль упало, то пропало.







В толпе бесполезно ругаться, что-то доказывать, пытаться остановить людей. Если к вам пристает пьяный, просто промолчите и отойдите. Ведите себя спокойно и миролюбиво.



