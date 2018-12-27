Ленара Иванова предложила проводить «День именинника» для пожилых людей

«В суете последних дней года боюсь не успеть. И очень надеюсь, что поддержите. Переживаю. Что это нескромно, что кто-то осудит. И в очередной раз, думая об одиноких стариках, все же хочу к вам обратиться. Совсем скоро, прямо под Новый год, 31 декабря, у меня день рождения. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто меня знает, кто хочет поздравить. Предлагаю затеять постоянно действующую акцию День именинника для одиноких бабушек и дедушек нашей республики», — написала и.о. вице-премьера, отвечающая за социальный блок.

Суть акции состоит в том, чтобы именинников — одиноких бабушек и дедушек, у которых нет родных, которые живут в домах престарелых, два раза в месяц привозить в Уфу и устраивать для них праздник, выход в свет.

«Когда все дни похожи один на другой, когда самое ценное — просто поговорить, согласитесь, это может стать таким ярким событием, которое вдохнет желание жить и интересно жить... Пишу и перед глазами эти бабушки. Всякий раз, когда я бывала в наших учреждениях, мне было нестерпимо больно... У каждой своя судьба. Все когда-то были молодыми, работали, мечтали... а потом что-то пошло не так... и такие потухшие глаза, и безнадега...»

Ленара Иванова в качестве первых шагов акции предлагает организовать поход в театр или устроить ужин в кафе. В первый раз в Уфу можно будет привезти 30-40 пожилых людей, деньги будут нужны на билеты, ужин и координацию. Организацией доставки займется Министерство семьи и труда. Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» будет собирать деньги на своем счету и помогать с организацией.