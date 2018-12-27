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Общество
27 Декабря 2018, 18:23

Ленара Иванова предложила проводить «День именинника» для пожилых людей

И.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ленара Иванова в своем аккаунте в социальной сети обратилась к коллегам, депутатам и ко всем неравнодушным людям с просьбой присоединиться к постоянно действующей акции «День именинника».

«В суете последних дней года боюсь не успеть. И очень надеюсь, что поддержите. Переживаю. Что это нескромно, что кто-то осудит. И в очередной раз, думая об одиноких стариках, все же хочу к вам обратиться. Совсем скоро, прямо под Новый год, 31 декабря, у меня день рождения. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто меня знает, кто хочет поздравить. Предлагаю затеять постоянно действующую акцию День именинника для одиноких бабушек и дедушек нашей республики», — написала и.о. вице-премьера, отвечающая за социальный блок.
Суть акции состоит в том, чтобы именинников — одиноких бабушек и дедушек, у которых нет родных, которые живут в домах престарелых, два раза в месяц привозить в Уфу и устраивать для них праздник, выход в свет.
«Когда все дни похожи один на другой, когда самое ценное — просто поговорить, согласитесь, это может стать таким ярким событием, которое вдохнет желание жить и интересно жить... Пишу и перед глазами эти бабушки. Всякий раз, когда я бывала в наших учреждениях, мне было нестерпимо больно... У каждой своя судьба. Все когда-то были молодыми, работали, мечтали... а потом что-то пошло не так... и такие потухшие глаза, и безнадега...»
Ленара Иванова в качестве первых шагов акции предлагает организовать поход в театр или устроить ужин в кафе. В первый раз в Уфу можно будет привезти 30-40 пожилых людей, деньги будут нужны на билеты, ужин и координацию. Организацией доставки займется Министерство семьи и труда. Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» будет собирать деньги на своем счету и помогать с организацией.
«Первый День именинника проведем в январе (для декабрьских и январских именинников), дальше — в марте и так далее. Как соберем пожертвования. Так хочется, чтобы эстафету продолжили мои коллеги, руководители, депутаты. Мне кажется, это очень цивилизованный способ делать добрые, правильные дела. Я буду крайне благодарна за любую сумму. Спасибо огромное за ваше доброе сердце», — призвала всех в канун Нового года совершить добрый поступок и.о. вице-премьера правительства Башкирии.
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