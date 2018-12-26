Что нужно, чтобы получить пособие на первого ребенка в Мишкинском районе

Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеет женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, или отец (усыновитель) либо опекун ребенка (в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка), при соблюдении в совокупности следующих условий: является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на ее территории; первый ребенок родился, начиная с 1 января 2018 года; ребенок является гражданином РФ; размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в РБ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (14 247 рублей).
Размер выплаты на первого ребенка в 2018 году — 8892 рубля.
Ежемесячная выплата осуществляется по достижению ребенком возраста 1 год 6 месяцев.
Документы можно сдать в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (www.mfcrb.ru). либо в филиал государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 16).
Документы, необходимые для назначения пособия:
1. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении ребенка на территории иностранного государства; в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства: документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, — при рождении ребенка на территории иностранного государства — участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее — Конвенция от 5 октября 1961 года); документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября 1961 года; документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью — при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.
2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка (паспорт и свидетельство о рождении).
3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления — для лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. N418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
4. Документ, подтверждающий расторжение брака.
5. Сведения о доходах членов семьи: справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи; сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами субъектов РФ в качестве мер социальной поддержки; сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера; справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений; справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах); сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования РФ; сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.
7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).
Примечание: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается на срок один год. Для продления выплаты до достижения ребенка возрастом 1,5 лет граждане подают новое заявление со всеми документами.
За десять месяцев 2018 года данное пособие выплачено 191 ребенку на общую сумму 11 724 953, 67 рубля, в том числе 66 детям из Бирского района и г. Бирска, 21 ребенку из Аскинского района, 22 детям из Балтачевского района, 23 детям Бураевского района, 30 детям Караидельского района, 29 детям из Мишкинского района.