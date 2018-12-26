Что нужно, чтобы получить пособие на первого ребенка в Мишкинском районе

Право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеет женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, или отец (усыновитель) либо опекун ребенка (в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка), при соблюдении в совокупности следующих условий: является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на ее территории; первый ребенок родился, начиная с 1 января 2018 года; ребенок является гражданином РФ; размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в РБ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (14 247 рублей).

Размер выплаты на первого ребенка в 2018 году — 8892 рубля.

Ежемесячная выплата осуществляется по достижению ребенком возраста 1 год 6 месяцев.

Куда обратиться

Документы можно сдать в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (www.mfcrb.ru). либо в филиал государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 16).

Документы, необходимые для назначения пособия:

1. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей); выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении ребенка на территории иностранного государства; в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства: документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, — при рождении ребенка на территории иностранного государства — участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее — Конвенция от 5 октября 1961 года); документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября 1961 года; документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью — при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.

2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка (паспорт и свидетельство о рождении).

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления — для лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. N418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.

5. Сведения о доходах членов семьи: справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи; сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами субъектов РФ в качестве мер социальной поддержки; сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера; справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений; справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах); сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования РФ; сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

Примечание: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается на срок один год. Для продления выплаты до достижения ребенка возрастом 1,5 лет граждане подают новое заявление со всеми документами.