В Башкирии выбрали новый дизайн городских автобусов

Ранее на площадке агентства «Башинформ» проходило голосование, в какой цвет нужно покрасить городские автобусы. В нем приняли участие более 40 тысяч человек.

Всего вариантов было девять — от кобальтово-синего до желто-зеленого, дизайн разрабатывался совместно с институтом Генплана Москвы с учетом цветовой гаммы флага республики.

Как рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов, по результатам голосования предлагается оформлять автобусы в цвета башкирского триколора.