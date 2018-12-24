В Башкирии выбрали новый дизайн городских автобусов

Ранее на площадке агентства «Башинформ» проходило голосование, в какой цвет нужно покрасить городские автобусы. В нем приняли участие более 40 тысяч человек.
Всего вариантов было девять — от кобальтово-синего до желто-зеленого, дизайн разрабатывался совместно с институтом Генплана Москвы с учетом цветовой гаммы флага республики.
Как рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов, по результатам голосования предлагается оформлять автобусы в цвета башкирского триколора.
По его словам, до конца 2019 года весь подвижной состав должен быть оформлен в едином стиле. По последним данным, сегодня в регионе перевозки осуществляют 2 550 единиц транспортных средств, из них 310 — автобусы большого класса «Башавтотранса» и 2 050 автобусов частных перевозчиков.