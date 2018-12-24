Каждая семья погибших рабочих из Башкирии в Соликамске получит 8 миллионов рублей

Из них один миллион по распоряжению врио главы РБ Радия Хабирова выплатит республика, еще миллион они получат от Фонда социального страхования, 2 млн рублей заплатит работодатель — ФГУП «Управление строительства №30», три миллиона выделяет компания «Уралкалий», на шахте которой произошла трагедия. Еще по одному миллиону семьи получат от администрации Пермского края.

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов сегодня на оперативном совещании в правительстве рассказал, что семьи погибших сейчас находятся в Соликамске, вместе с ними туда отправились медики, психологи, сотрудники администрации Уфы и Белорецкого района.

«На месте им также оказывается вся необходимая медицинская помощь, мы постоянно на связи с ними, на особом контроле будут находиться несовершеннолетние дети погибших, им будет оказываться постоянная, всесторонняя помощь. Им также будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере средней зарплаты их погибших отцов», — сказал Ринат Баширов.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров выразил искренние соболезнования родным и близким погибших рабочих. Он дал поручение главам администраций Уфы и Белорецкого района взять организацию похорон погибших на себя и оказывать постоянную помощь детям погибших.