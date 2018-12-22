22 декабря энергетики Мишкинского района отмечают свой профессиональный праздник

— Профессия энергетика — особая, требующая не только необходимых знаний и профессиональных навыков, но и лучших человеческих качеств, — говорит Анатолий Ильич. — Энергетики работают в любую погоду, в любое время года, зачастую круглосуточно. Мы в совершенстве владеем сложной техникой, требующей внимания, ответственности и дисциплины. Оперативно реагируем на любые внештатные ситуации, и даже в свой профессиональный праздник остаемся на посту, чтобы людям было тепло и светло.

— Анатолий Ильич, сколько лет вы руководите предприятием?

— Мишкинским РЭС руковожу почти 15 лет, с января 2003 года.

— Чем сегодня живет ваше предприятие?

— Мишкинский РЭС ПО ЦЭС ООО Башкирэнерго организован в октябре 1980 года. В настоящее время в коллективе трудятся 57 человек. Организованы службы — три бригады по эксплуатации и ремонту распределительных электросетей, группа по ремонту и эксплуатации оборудования подстанций, оперативно-диспетчерская служба, служба механизации, группа по учету электрической энергии, отдел присоединения потребителей.

Главной задачей является бесперебойное снабжение потребителей района. На балансе РЭС обслуживается 307 трансформаторных подстанций, 900 км распределительных сетей 0,4–10 кВ. С 2013 года планомерно вводятся объекты с автоматической системой контроля учета электрической энергии (умные сети).

— Насколько соответствует материальная база предприятия современным требованиям?

— Материальная база предприятия соответствует современным требованиям по уровню производства и социальной базы. Имеется 14 единиц техники, с помощью которой коллектив в любое время способен решать поставленные задачи.

— Поскольку ваш профессиональный праздник отмечается в конце года, хотелось бы знать, удалось ли справиться с планами, которые были намечены на этот год?

— С поставленными на 2018 год планами коллектив справился. По технологическому присоединению 94 потребителям выполнено работ на сумму 2,5 млн. рублей в физическом объеме 4,5 км воздушных линий.

Произведены реконструкция и ремонт распределительных сетей на сумму 5,349 млн. рублей.

Ремонт оборудования подстанций выполнен на сумму 1,9 млн. рублей. Установлены вакуумные выключатели на 3 секции подстанции села Мишкино. Проведен капитальный ремонт силового трансформатора подстанции деревни Шады. Потребителям района отпущено 42 млн. кВт электроэнергии.

— Впереди Новый год, какие задачи ставите на 2019 год?

— На 2019 год поставлены задачи по ремонту распредсетей на 5 млн. рублей. Также продолжим работу по технологическому присоединению потребителей.

— Известно, что у вас работает дружный, сплоченный коллектив. Расскажите нам о нем.

— Коллектив, действительно, надежный и сплоченный. У нас успешно трудятся главный инженер А. Мугаллимов, инженеры А. Яманаев, Д. Попов, мастера распредсетей А. Кугубаев, молодой специалист — мастер Чураевского участка А. Танцитов, начальник группы подстанций С. Исаев, мастер по транспорту А. Пономарев, электромонтеры В. Иванов, С. Андрюшкин, В. Юзиев, В. Киреев, дежурные А. Семенов, П. Охезин, А. Алмияров, А. Шумков, Ф. Саетгареев, старший диспетчер О. Александров, И. Ахматгалиев, электрослесарь А. Столбоушкин.

Подтягиваются и равняются на старших молодые специалисты В. Яшпаев, А. Апакетов, В. Кильдибаев, А. Ветлин, Ю. Мурзабаев, А. Юзиев, А. Аликаев.

Добрым словом хочется сказать о наших водителях. Это дежурные А. Бикбулатов, Д. Ашиев, А. Казыханов, В. Бурзумбаев, водители спецтехники А. Байрамалов, Н. Сафиуллин, И. Акбулдин, Г. Яниев, Г. Аликаев, Л. Андреянов, электросварщик В. Апакетов.

В преддверии праздника нельзя не сказать о женском персонале. Женщин у нас немного, но они все вносят свой профессиональный вклад — это техники Т. Ашиева, Н. Исакаева, Н. Шекиладзе. Добрым словом хочу отметить наших ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе. Они стояли у истоков создания Мишкинского РЭС — В. Биктубаев, Б. Танцитов, С. Запевалов, А. Ямаев, И. Садыков, П. Гладких, В. Алиев, Г. Перевышина, Е. Биктимирова, В. Гладких, А. Саликаев и другие.

— Какие пожелания коллегам в канун профессионального праздника?

— Хочу поздравить весь коллектив с Днем энергетика. Желаю, чтобы ваша энергия не знала границ, внутренние силы и мощь заряжали хорошим настроением, а наша работа протекала в дружном и сплоченном коллективе. Крепкого вам здоровья, личного счастья и благополучия в семье.