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Общество
21 Декабря 2018, 11:56

Велосипед от газеты «Дружбы» будет кататься по Сосновке

19 декабря в редакции прошел розыгрыш призов и суперприза. В розыгрыше участвовало 473 квитанции, присутствовали 32 человека

Счастливыми обладателями предновогодних подарков стали Ф. Бикбулатова (с. Мишкино), Р. Латыпов (Урьяды), Т. Апсадикова (Яндыганово), Н. Янсубаев (Кильметово), Суфиянова (Мишкино), Д. Закиров (Татарбаево), А. Гафуров (Мишкино), Л. Айкашева (Сосновка), М. Изибаев (Камеево), Л. Мусалина (Камеево). Суперприз — велосипед выиграла М. Кутлиярова из деревни Сосновка.
Также в этот день призы были разыграны и среди подписчиков альтернативной подписки. Подарки выиграли М. Иванов, А. Ямурзин, Ф. Зарипова, И. Кусюкбаева, Ф. Ахмеров.
Счастливых обладателей призов ждем в редакции с документами (паспорт, ИНН, СНИЛС)
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